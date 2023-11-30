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iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 1-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları

İŞKUR, Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde görev alacak personel alımı yapacağını duyurdu. Bu son dakika gelişmesi, hastane personeli olmayı hedefleyen birçok kişi için heyecan verici bir fırsat olarak öne çıkıyor. Şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 13:32 Güncelleme 30 Kasım 2023, 13:32
iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 1-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları

Şehir hastanelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kadro için personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adayların başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Şehir Hastaneleri Açık Pozisyonlar ve İş Kolları

İş ilanlarına göre, şehir hastanelerine aşağıdaki pozisyonda personel alımı yapılacak:

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Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları ve Süreci

İŞKUR tarafından belirlenen genel başvuru şartları şu şekilde:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Hastane ortamında çalışmaya sağlık açısından uygun olmak.
  3. Görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirebilecek olmak.
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini tamamlamış olmak.

Şehir Hastaneleri Adım Adım Başvuru Süreci

Başvuru süreci aşağıdaki adımları izleyerek tamamlanabilir:

  1. İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. "İş arayan" kısmından giriş yapın.
  3. TC kimlik numaranız ve İŞKUR şifrenizi kullanarak giriş yapın. Şifrenizi hatırlamıyorsanız e-devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Üye değilseniz, "Üye Ol" seçeneğiyle kayıt oluşturun.
  4. Açılan ekranda "İŞ İLANLARI" bölümüne tıklayın.
  5. İş arama sayfasında "ŞEHİT HASTANE" yazarak ara butonuna tıklayın ve çıkan ilanlara göz atın.
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