iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 1-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları

Şehir hastanelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kadro için personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adayların başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Şehir Hastaneleri Açık Pozisyonlar ve İş Kolları
İş ilanlarına göre, şehir hastanelerine aşağıdaki pozisyonda personel alımı yapılacak:
-Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Şehir Hastaneleri Başvuru Şartları ve Süreci
İŞKUR tarafından belirlenen genel başvuru şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Hastane ortamında çalışmaya sağlık açısından uygun olmak.
- Görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirebilecek olmak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini tamamlamış olmak.