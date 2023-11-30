iŞKUR şehir hastaneleri KPSS şartsız işçi alımı: 1-31 Aralık şehir hastaneleri personel, işçi alımı başvuru şartları

Şehir hastanelerinin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kadro için personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik personeli, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli iş kolları bulunuyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, adayların başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.