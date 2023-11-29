PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI: EGM polis alımı başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler? Kontenjanlar ve branşlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 10 bin 102 personel alımı için kadro ihdas etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, merkez teşkilatına 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı. Peki, EGM polis alımı başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 14:30 Güncelleme 29 Kasım 2023, 14:30
10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI: EGM polis alımı başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler? Kontenjanlar ve branşlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, EGM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

10 BİN POLİS ALIMI KADROLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin personel kadrosu ihdas edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ancak polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EGM 10 BİN PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

EGM 10 bin personel alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi. Başvurularla ilgili detaylı açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’ya sert sözler: Gazze Kasabı!
CHP’de değişen bir şey yok: Özgür Özel TSK’ya iftira atan Şebnen Korur Fincancı ile görüştü
Türk Telekom
SON DAKİKA