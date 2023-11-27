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İŞKUR şehir hastanelerine işçi alımı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), son dakika açıklamasıyla şehit hastaneleri için KPSS'siz personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişme, sağlık sektöründe çalışmak isteyen birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmekte. Adayların, hastane ortamında çalışmalarına engel teşkil edecek sağlık sorunları olmamalı. Erkek adaylar için askerlikle ilişkili belirli şartlar aranıyor. Ayrıca, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek adaylar tercih ediliyor. İşte İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları ve kadrolar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 12:36 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:36
İŞKUR şehir hastanelerine işçi alımı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Bu alım, şehir hastanelerinde çeşitli pozisyonlar için gerçekleşecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu, farklı yetenek ve deneyimlere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları anlamına geliyor.

İŞKUR İnternet Adresi Üzerinden Başvurular Başladı

Adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İŞKUR, bu süreci kolaylaştırmak için adım adım bir başvuru rehberi sunuyor.

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Hangi Kadrolara Personel Alımı Yapılıyor?

Şehir hastanelerinin yüklenici firmaları tarafından yayınlanan ilanlara göre, çeşitli şehirlerdeki hastanelerde aşağıdaki kadrolar için personel alımı yapılacak:

  • Beden İşçisi (Genel)
  • Elektrikçi (Genel)
  • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
  • Sterilizasyon Görevlisi
  • Çeşitli Hemşire Pozisyonları
  • Bulaşıkçı (Stevard)
  • Aşçı Yardımcısı
  • Hasta Refakatçisi
  • Mekanik Bakım Onarımcısı
  • Temizlik Görevlisi

  • Şoför (Yolcu Taşıma)
  • Garson (Servis Elemanı)
  • Aşçı
  • Güvenlik Görevlisi
  • Hastane Hizmetlisi
  • Elektrik Teknisyeni
  • Otopark Görevlisi/Vale
  • Ön Muhasebeci
  • Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı
  • Çamaşırcı (Genel)
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • Sterilizasyon Teknisyeni

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmekte. Adayların, hastane ortamında çalışmalarına engel teşkil edecek sağlık sorunları olmamalı. Erkek adaylar için askerlikle ilişkili belirli şartlar aranıyor. Ayrıca, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek adaylar tercih ediliyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

1. İŞKUR İnternet Sitesine Giriş Yapma

2. İş Arayanlar İçin Giriş

  • Ana sayfada yer alan 'İş Arayan' bölümüne tıklayın. Bu bölüm, iş arayan kişiler için özel olarak tasarlanmıştır.

3. TC Kimlik Numarası ve Şifre ile Giriş

  • Giriş yapabilmek için TC kimlik numaranızı ve İŞKUR'a kayıtlı şifrenizi kullanın. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız, 'e-Devlet ile Giriş Yap' seçeneğini kullanabilirsiniz. İŞKUR'a daha önce kaydınız yoksa 'Üye Ol' seçeneği ile kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

4. İş İlanlarına Ulaşma

  • Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfada 'İş İlanları' bölümüne tıklayın. Bu bölümde, güncel iş ilanları listelenmektedir.

5. Hastane İlanlarını Arama

  • İş ilanları sayfasında arama bölümüne 'hastane' veya ilgili hastane adını yazarak arama yapın. Bu sayede hastanelerin açık pozisyonlarına ulaşabilirsiniz.

6. İlanları İnceleme ve Başvuru

  • Arama sonucunda çıkan ilanları inceleyin. İlginizi çeken ilanlara tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. İlanlarda genellikle aranan nitelikler, iş tanımı ve diğer önemli bilgiler yer alır.
  • İlgilendiğiniz pozisyon için 'Başvur' butonuna tıklayarak başvuru sürecinizi başlatın.

7. Başvuru Formunu Doldurma

  • Başvuru formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun. Bazı ilanlar için özgeçmiş yüklemeniz veya ek bilgiler vermeniz gerekebilir.

8. Başvuruyu Tamamlama ve Takip

  • Başvuru formunu doldurduktan sonra başvurunuzu gönderin ve başvuru durumunuzu İŞKUR üzerinden takip edin.

Ek Bilgiler ve İpuçları

  • Başvuru yapmadan önce ilanın son başvuru tarihine dikkat edin.
  • Gerekli belgeleri ve sertifikaları başvuru sırasında hazır bulundurun.
  • İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir sorun yaşarsanız, İŞKUR'un müşteri hizmetleri veya ilgili danışma merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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