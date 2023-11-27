İŞKUR şehir hastanelerine işçi alımı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Bu alım, şehir hastanelerinde çeşitli pozisyonlar için gerçekleşecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu, farklı yetenek ve deneyimlere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları anlamına geliyor.
İŞKUR İnternet Adresi Üzerinden Başvurular Başladı
Adaylar, İŞKUR'un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İŞKUR, bu süreci kolaylaştırmak için adım adım bir başvuru rehberi sunuyor.
Hangi Kadrolara Personel Alımı Yapılıyor?
Şehir hastanelerinin yüklenici firmaları tarafından yayınlanan ilanlara göre, çeşitli şehirlerdeki hastanelerde aşağıdaki kadrolar için personel alımı yapılacak:
- Beden İşçisi (Genel)
- Elektrikçi (Genel)
- Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- Sterilizasyon Görevlisi
- Çeşitli Hemşire Pozisyonları
- Bulaşıkçı (Stevard)
- Aşçı Yardımcısı
- Hasta Refakatçisi
- Mekanik Bakım Onarımcısı
- Temizlik Görevlisi