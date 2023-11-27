İŞKUR şehir hastanelerine işçi alımı: İŞKUR hastane personel alımı başvuru şartları ve kadrolar belli oldu

Bu alım, şehir hastanelerinde çeşitli pozisyonlar için gerçekleşecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı, şoför, garson ve sağlık personeli gibi çeşitli kadrolar bulunuyor. Bu, farklı yetenek ve deneyimlere sahip adaylar için geniş bir yelpazede iş fırsatları anlamına geliyor.