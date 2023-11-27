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İŞKUR 121.255 işçi alımı yapıyor! 27-30 Kasım arası hastanelere, kliniklere, fabrikalara ilan açıldı! Temizlikçi, şoför, depo işçisi...

İŞKUR, Türkiye genelindeki iş arayanlara umut veren bir haberle ortaya çıktı. Toplamda 121 binden fazla yeni iş ilanıyla, istihdam piyasasına canlılık kazandırmayı amaçlayan İŞKUR, çeşitli sektörlerdeki işçi ihtiyacını karşılamak üzere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Bu yeni iş ilanları, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş arayanlar için büyük bir fırsatı temsil ediyor. İŞKUR'un bu adımı, özellikle iş piyasasında canlanma ve istihdam artışı hedefiyle önem taşıyor. Çeşitli sektörlerde açılan bu pozisyonlar, iş arayanların farklı beceri ve deneyimlerine uygun birçok iş fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 09:20 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:20
İŞKUR 121.255 işçi alımı yapıyor! 27-30 Kasım arası hastanelere, kliniklere, fabrikalara ilan açıldı! Temizlikçi, şoför, depo işçisi...

İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde ilkokul ve lise mezunu adaylara umut veren bir adım atıyor. 121 bin üzeri işçi alımı ilanı ile İŞKUR, düşük ve orta düzeyde eğitim almış adayları istihdam etme fırsatı sunuyor. Yoğun ilgi gören ilanlar arasında beden işçisi, şoför, paketleme işçisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

İŞKUR İşçi Alımı Kadroları:

Beden İşçisi (Genel)

Servis Aracı Şoförü

Beden İşçisi (Temizlik)

Pazartesi başlıyor: Zabıta memuru, itfaiye eri alımı...
KPSS'li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı

Paketleme İşçisi

Depo İşçisi

Konfeksiyon İşçisi

Diğer Mobilya İşçileri

İŞKUR İşçi Alımı Başvuru Ekranı:

İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın.

"Meslek" kutucuğuna "İşçi" yazarak arama sayfasına tıklayın.

İl ve ilçelere göre filtreleme yaparak çalışmak istediğiniz ilana başvurabilirsiniz.

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuru yapacaklar için kayıt olma adımlarını takip edin.

Başvurular, İŞKUR kayıt bölümünden doğru bilgilerle yapılmalıdır.

İŞKUR'a Kayıt Olma Rehberi:

İş arayan mı, işveren mi olduğunuzu belirleyin.

E-posta veya telefon numaranızı ekleyin.

Üyelik sözleşmelerini kabul edin.

Temel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurun.

Profil bilgilerinizi, öğrenim durumunuzu, özelliklerinizi aşama aşama ekleyin.

Profil fotoğrafınızı ekleyin.

İŞKUR, size bir danışman atayacak ve iş bulma sürecinizi başlatacaktır.

Alternatif Kayıt Yöntemi:

İnternet üzerinden kayıt yapmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giderek başvuru yapabilirsiniz. İlgili personel size kayıt işlemleri konusunda yardımcı olacaktır.

İŞKUR'un sunduğu bu iş fırsatlarıyla kariyerinizi şekillendirmek için hemen başvuruda bulunun!

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