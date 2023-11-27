İŞKUR 121.255 işçi alımı yapıyor! 27-30 Kasım arası hastanelere, kliniklere, fabrikalara ilan açıldı! Temizlikçi, şoför, depo işçisi...

İŞKUR İşçi Alımı Başvuru Ekranı:
İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yapın.
"Meslek" kutucuğuna "İşçi" yazarak arama sayfasına tıklayın.
İl ve ilçelere göre filtreleme yaparak çalışmak istediğiniz ilana başvurabilirsiniz.
İlk defa İŞKUR üzerinden başvuru yapacaklar için kayıt olma adımlarını takip edin.
Başvurular, İŞKUR kayıt bölümünden doğru bilgilerle yapılmalıdır.
İŞKUR'a Kayıt Olma Rehberi:
İş arayan mı, işveren mi olduğunuzu belirleyin.
E-posta veya telefon numaranızı ekleyin.
Üyelik sözleşmelerini kabul edin.
Temel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurun.
Profil bilgilerinizi, öğrenim durumunuzu, özelliklerinizi aşama aşama ekleyin.
Profil fotoğrafınızı ekleyin.
İŞKUR, size bir danışman atayacak ve iş bulma sürecinizi başlatacaktır.
Alternatif Kayıt Yöntemi:
İnternet üzerinden kayıt yapmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giderek başvuru yapabilirsiniz. İlgili personel size kayıt işlemleri konusunda yardımcı olacaktır.
İŞKUR'un sunduğu bu iş fırsatlarıyla kariyerinizi şekillendirmek için hemen başvuruda bulunun!