İŞKUR 121.255 işçi alımı yapıyor! 27-30 Kasım arası hastanelere, kliniklere, fabrikalara ilan açıldı! Temizlikçi, şoför, depo işçisi...

İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelinde ilkokul ve lise mezunu adaylara umut veren bir adım atıyor. 121 bin üzeri işçi alımı ilanı ile İŞKUR, düşük ve orta düzeyde eğitim almış adayları istihdam etme fırsatı sunuyor. Yoğun ilgi gören ilanlar arasında beden işçisi, şoför, paketleme işçisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.