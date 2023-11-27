İŞÇİ SONUÇ: yhgm.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı CANLI kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı canlı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? soruları başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 engelli personel alacak. Başvurular 01 - 06 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. İşte kura çekimi hakkında tüm bilgiler...

İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI, SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.