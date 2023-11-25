İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: 25-30 Kasım KPSS’li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, devlet ve özel huzurevlerinde istihdam edilmek üzere geniş çaplı personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puan şartı aranmaksızın ve düşük KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek olan bu personel alımı, birçok kişi için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.