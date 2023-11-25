PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: 25-30 Kasım KPSS'li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı

İŞKUR tarafından yapılan personel alım duyurusu, huzurevi sektöründe çalışmayı hedefleyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. Belirlenen şartları karşılayan adayların bu imkanı değerlendirmeleri, kariyerlerinde yeni ve heyecan verici bir başlangıç olabilir. Bu personel alımı, huzurevi sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için büyük bir kapı aralıyor. Adayların, İŞKUR'un belirlediği şartlara uygunlukları, bu alanda çalışmak için önemli bir adım atma şansı veriyor. İŞKUR'un bu duyurusu, sektöre ilgi duyan kişilerin dikkatini çekiyor ve onlara kariyerlerinde önemli bir fırsat sunuyor. İşte 25-30 Kasım KPSS'li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başvuru şartları

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:14 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:14
İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları: 25-30 Kasım KPSS’li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, devlet ve özel huzurevlerinde istihdam edilmek üzere geniş çaplı personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puan şartı aranmaksızın ve düşük KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek olan bu personel alımı, birçok kişi için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Başvuru süreci için belirlenen genel şartlar şunlardır:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Akıl sağlığının yerinde olması ve görevini sürekli yapmasına engel teşkil etmeyecek durumda olmak,
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak,
  • Huzurevlerinde çalışmaya uygun olmak,
  • Yaşlılarla iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak.

Devlet Tarafından Yapılan Personel Alımları

Devlet huzurevlerine yönelik personel alımları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşiyor. İşte bazı öne çıkan ilanlar:

  • Manisa
  • Bursa Karacabey
  • Bursa Yenişehir
  • Kütahya
  • Giresun
  • Balıkesir
  • İstanbul

Kadrolar

Açılan kadrolar çeşitlilik gösteriyor ve aralarında şunlar bulunuyor:

  • Temizlik personeli,
  • Yaşlı bakım teknisyeni,
  • Engelli ve yaşlı bakım elemanı,
  • Klinik destek elemanı,
  • Hasta ve yaşlı bakımı elemanı,
  • Aşçı yardımcısı.

KPSS'li Ve KPSS Şartsız Huzurevlerine İşçi Personel Alımı

KPSS'li Ve KPSS Şartsız Huzurevlerine İşçi Personel Alımı

KPSS'li Ve KPSS Şartsız Huzurevlerine İşçi Personel Alımı

KPSS'li Ve KPSS Şartsız Huzurevlerine İşçi Personel Alımı

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:

  1. İŞKUR'un resmi web sitesi olan http://esube.iskur.gov.tr adresine gidin.
  2. Açılan sayfada "İŞ ARAYAN" bölümünden giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İŞ İLANLARI"na tıklayın.
  4. Ardından iş arama sayfası açılacaktır.
  5. İş arama sayfasında, "İŞYERİ UNVANI" alanına "Huzurevi" yazın ve "ARA" butonuna basın. İl ve ilçe seçimi yapmanız gerekmemektedir.

Bu alımlar, özellikle huzurevi çalışma alanında kariyer yapmak isteyen veya bu alanda deneyim kazanmak isteyen bireyler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yaşlı bakımı ve huzurevi yönetimi, toplumumuzun önemli bir parçası olduğundan, bu tür iş imkanları hem toplumsal hem de bireysel anlamda katkı sağlamaktadır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi: Talimatı verdim
Orhangazi’de yatırımlar hız kesmeden sürüyor
SON DAKİKA