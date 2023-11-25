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25-30 Kasım hastanelere personel alımı başladı! 18 yaşını dolduran herkes başvuru yapabilir: İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları

İŞKUR aracılığıyla duyurulan bu ilan, hasta kayıt görevlisi pozisyonunda çalışmak isteyen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu alımlar, hastanelerin işleyişinde kritik bir rol oynayacak ve seçilen adayların hastane ortamında önemli bir görevi başarıyla yerine getirmelerini sağlayacak. Başvuru süreci ve gereksinimleri dikkatlice gözden geçirerek, bu alanda kariyer yapmayı düşünen adaylar için bu ilan, büyük bir adım olabilir. İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:56 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:56
25-30 Kasım hastanelere personel alımı başladı! 18 yaşını dolduran herkes başvuru yapabilir: İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları

Kasım ve Aralık ayları, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için İŞKUR tarafından sunulan önemli bir fırsat dönemini işaret ediyor. Özellikle hastane çalışanı olarak kariyer yapmak isteyen bireyler için, hasta kayıt görevlisi pozisyonlarına yönelik kadro açıldığı müjdesi veriliyor. Bu gelişme, 29 farklı ilan kapsamında gerçekleştirilecek personel alımlarını içeriyor ve sağlık sektöründeki istihdam fırsatlarını genişletmeyi hedefliyor. İşte İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı şartları...

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İŞKUR 24-30 Kasım ilan listesi geldi; 330 TYP işçi alımı yapacak! O illerde Valilik ve Kaymakamlıklara en az 11.500 TL maaşla temizlikçi alınacak

Bu ilan, hastane ortamında çalışmak ve sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. İŞKUR üzerinden yapılan bu duyuru, hem iş arayanlar hem de sağlık sektöründe hizmet vermek isteyen kişiler için büyük bir imkan sunuyor. Bu kadroda çalışacak olan personeller, hastaların kayıt işlemlerini yönetecek ve hastane içerisindeki düzenin sağlanmasına katkıda bulunacaklar.

Başvuru Süreci ve Şartları

Genel Başvuru Şartları

  • T.C. Vatandaşı Olma Zorunluluğu: Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  • Eğitim Seviyesi: İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabilir. Yurt dışı mezunları için denklik belgesi şartı aranmaktadır.
  • Yaş Sınırı: Adayların en az 18 yaşında olmaları gerekiyor.
  • Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Kamu haklarından mahrum bireylerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Sağlık Durumu: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı bulunmamak.
  • Terör Örgütleriyle İlişkisizlik: Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantıları olmamalıdır.
  • Vardiyalı Çalışma Uygunluğu: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmak.

Özel Başvuru Şartları

  • İletişim Becerisi: Kuvvetli iletişim becerisine sahip olmak.
  • Kriz Yönetimi: Olası kriz anlarını hızlıca yönetebilme yeteneği.
  • Takım Çalışması: Takım çalışmalarına uyum sağlayabilme.
  • Mesleki Bilinç: Mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlulukların farkında olmak.
  • Eğitim Durumu: Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi almış olmak.
  • İşleyiş Bilgisi: Hastaların giriş ve çıkış işlemlerine yönelik işleyişi bilmek.
  • Bilgisayar Becerileri: İlgili bilgisayar programlarını kullanabilmek.

İŞKUR Kaydı ve Başvuru

  • İŞKUR Kaydı: Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. Kayıt işlemleri İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilmektedir.
  • Açık İş İlanları Üzerinden Başvuru: Kayıtlı adaylar, İŞKUR'un Açık İş İlanları bölümünden başvuru yapabilirler. Bu bölümde, adaylar tercih ettikleri şehir, eğitim düzeyi ve iş türüne göre ilanları inceleyebilirler.

İŞKUR KPSS şartsız hasta kayıt görevlisi alımı ilanları için tıklayınız

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