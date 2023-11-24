İŞKUR 1881 yeni ilan butonu açıldı; TYP dahil belediye, klinik, hastane ve okullara temizlikçi alımı yapılacak! 25-30 Kasım arası...

İlan detaylarında belirtilen başvuru şartlarını kontrol edin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sağlık probleminin bulunmaması gibi genel şartları karşılıyorsanız başvuruya devam edin.

Eğer daha önce İŞKUR üzerinden başvuru yapmadıysanız, İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR kayıt sayfasına gidin, özlük bilgilerinizi eksiksiz doldurun ve kaydederek giriş yapın.

Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

İŞKUR Kayıt Olma Adımları:

İlgili İŞKUR kayıt sayfasına gidin.

Özlük bilgilerinizi eksiksiz doldurun.

Kaydederek giriş yapın.

Profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb.) eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Profil fotoğrafınızı ekleyin (önerilir).

İŞKUR size bir danışman atayacak ve işveren ile sizi buluşturmak için çalışmalarına devam edecektir.

Sonuç olarak, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi başvurusu yapmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Binlerce ilan arasından size uygun olanı bulmak ve istihdam kapılarını aralamak için hemen başvuru yapın!