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İŞKUR 1881 yeni ilan butonu açıldı; TYP dahil belediye, klinik, hastane ve okullara temizlikçi alımı yapılacak! 25-30 Kasım arası...

Gelişen iş dünyasında, temizlik görevlisi pozisyonlarına olan talep her geçen gün artıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, özel ve kamu sektörlerinde çeşitli kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik geniş bir yelpazede kariyer fırsatları sunuyor. Bu ilanlar, iş arayanlara istihdam olanağı sağlamanın yanı sıra, farklı sektörlerde deneyim kazanma şansı da tanıyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 23:40 Güncelleme 24 Kasım 2023, 23:41
İŞKUR 1881 yeni ilan butonu açıldı; TYP dahil belediye, klinik, hastane ve okullara temizlikçi alımı yapılacak! 25-30 Kasım arası...

İŞKUR, Türkiye genelinde özel ve kamu sektörlerinde istihdamı artırmak ve iş arayanları işverenlerle buluşturmak adına kritik bir rol üstleniyor. Son dönemde, 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi aranıyor. Bu iş ilanları, iş arayanlar için yeni bir umut kapısı oluşturuyor.

1881 ilan açıldı!

İlkokul Mezunu Binlerce Temizlik Görevlisi Aranıyor - Başvuru Adımları ve Şartlar

İŞKUR, Türkiye genelinde özel ve kamu sektörlerindeki istihdamı artırmak adına binlerce temizlik görevlisi alım ilanı yayımlıyor. İş arayanlar için bu ilanlara başvuruda bulunmak oldukça kolay. İşte İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi başvurusu yapmanın adımları ve başvuru şartları:

1. İnternet Üzerinden Başvuru:

İŞKUR'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine gidin. "Meslek" bölümüne "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlardan size uygun olanına tıklayarak ilan detaylarına ulaşın.

2. Başvuru Ekranı:

İlgili ilana tıkladıktan sonra, başvuru ekranına yönlendirileceksiniz. Başvuru şartlarını dikkatlice okuyun ve şartları taşıyorsanız "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

3. İŞKUR Kaydı Oluşturma:

Eğer daha önce İŞKUR üzerinden başvuru yapmadıysanız, İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR kayıt sayfasına gidin, özlük bilgilerinizi eksiksiz doldurun ve kaydederek giriş yapın.

4. İlan Detayları ve Başvuru Şartları:

İlan detaylarında belirtilen başvuru şartlarını kontrol edin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sağlık probleminin bulunmaması gibi genel şartları karşılıyorsanız başvuruya devam edin.

5. Başvuru Yapma:

Başvuru ekranında "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın. Başvurunuz sisteme iletilmiş olacak.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık sorunu bulunmamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem vermek,

Tam veya yarı zamanlı çalışmaya uygun olmak,

18 - 40 yaş aralığında olmak.

İŞKUR Kayıt Olma Adımları:

İlgili İŞKUR kayıt sayfasına gidin.

Özlük bilgilerinizi eksiksiz doldurun.

Kaydederek giriş yapın.

Profil bilgilerinizi (şifre, isim soyisim vb.) eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

Profil fotoğrafınızı ekleyin (önerilir).

İŞKUR size bir danışman atayacak ve işveren ile sizi buluşturmak için çalışmalarına devam edecektir.

Sonuç olarak, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi başvurusu yapmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Binlerce ilan arasından size uygun olanı bulmak ve istihdam kapılarını aralamak için hemen başvuru yapın!

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