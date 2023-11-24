24-30 Kasım KPSS’li ve KPSS şartsız huzurevlerine işçi personel alımı başladı: İşte İŞKUR kadrolar ve başvuru şartları

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:

İŞKUR'un resmi web sitesi olan http://esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Açılan sayfada "İŞ ARAYAN" bölümünden giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İŞ İLANLARI"na tıklayın. Ardından iş arama sayfası açılacaktır. İş arama sayfasında, "İŞYERİ UNVANI" alanına "Huzurevi" yazın ve "ARA" butonuna basın. İl ve ilçe seçimi yapmanız gerekmemektedir.

Bu alımlar, özellikle huzurevi çalışma alanında kariyer yapmak isteyen veya bu alanda deneyim kazanmak isteyen bireyler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yaşlı bakımı ve huzurevi yönetimi, toplumumuzun önemli bir parçası olduğundan, bu tür iş imkanları hem toplumsal hem de bireysel anlamda katkı sağlamaktadır.