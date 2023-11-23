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Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? 24 Kasım müjdesi...

Ücretli öğretmenlere kadro var mı, verilecek mi sorusu internet arama motorlarında son günlerde sıkça araştırılıyor. Son dönemde sözleşmelilere kadro ve geçici işçiler ile ilgili önemli adımlar atılırken, ücretli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin düzenleme olup olmadığını merak ediyor. Peki, Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Ücretli öğretmenlere bu sene kadro verilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 14:37 Güncelleme 23 Kasım 2023, 14:37
Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? 24 Kasım müjdesi...

Son günlerde internet arama motorlarında sıkça araştırılan konulardan biri, ücretli öğretmenlere kadro verilip verilmeyeceği sorusu. Öğretmenler Günü gelirken bu konuda müjde gelip gelmeyeceği de merak edildi. Peki, Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? İşte detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Ücretli öğretmenlere kadro haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son olarak geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ancak ücretli öğretmenlere kadro ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama olduğunda haberimizde eklenecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Ücretli öğretmenlik, genellikle devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin yetersiz olduğu derslerde veya dönemlerde görevlendirilen öğretmenlere verilen bir unvandır. Ücretli öğretmenler, genellikle ders başına ya da saat başına ücret alırlar ve kadrolu öğretmenler gibi sabit bir maaş veya tüm sosyal haklara sahip değillerdir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR

Eğitim Seviyesi: Ücretli öğretmen olabilmek için genellikle en az bir lisans derecesine sahip olunması gerekmektedir.

KPSS Şartı: Çoğu durumda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı gerekmeyebilir fakat bu kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.

Belgeler: Genellikle nüfus cüzdanı, öğrenim belgesi, sabıka kaydı ve sağlık raporu gibi belgelerin ibrazı istenir.

Müracaat: İlgilendiğiniz okul veya eğitim kurumuna şahsen ya da online olarak başvuru yapabilirsiniz. Fakat online başvurular genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

Görev Süresi: Ücretli öğretmenlik, belirli bir dönem veya öğretim yılı için yapılır ve genellikle sözleşmeli bir biçimde gerçekleşir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AVANTAJLARI

-Eğitim ve öğretim alanında deneyim kazanma fırsatı
-Ek gelir imkanı

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