Ücretli öğretmene kadro çıkacak mı 2023? Bu sene ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? 24 Kasım müjdesi...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GENEL ŞARTLAR
Eğitim Seviyesi: Ücretli öğretmen olabilmek için genellikle en az bir lisans derecesine sahip olunması gerekmektedir.
KPSS Şartı: Çoğu durumda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı gerekmeyebilir fakat bu kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.
Belgeler: Genellikle nüfus cüzdanı, öğrenim belgesi, sabıka kaydı ve sağlık raporu gibi belgelerin ibrazı istenir.
Müracaat: İlgilendiğiniz okul veya eğitim kurumuna şahsen ya da online olarak başvuru yapabilirsiniz. Fakat online başvurular genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
Görev Süresi: Ücretli öğretmenlik, belirli bir dönem veya öğretim yılı için yapılır ve genellikle sözleşmeli bir biçimde gerçekleşir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK AVANTAJLARI
-Eğitim ve öğretim alanında deneyim kazanma fırsatı
-Ek gelir imkanı