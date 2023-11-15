16-30 Kasım İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanı: En az ilkokul mezunu personel alınıyor: Başvuru şartları açıklandı!

Bu fırsat, Türkiye genelinde iş arayanlar için önemli bir kapı aralıyor. İŞKUR, geniş bir yelpazede çeşitli meslek gruplarından personel alımı yapmayı planlıyor. Alım yapılacak kadroların detayları ve başvuru koşulları, İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilanlarda belirtilmiş durumda. Başvuruların, ilan edilen tarihler arasında online olarak yapılması gerekiyor.
İŞKUR'un bu adımı, iş gücü piyasasına canlılık kazandıracak ve birçok kişinin iş bulmasına olanak tanıyacak. Alımlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış durumda. Bu sayede, iş arayanlar yaşadıkları yerlere yakın iş imkanlarına ulaşabilecekler. İŞKUR tarafından yapılan bu personel alımı, farklı eğitim seviyelerinden insanlara hitap ediyor. İlkokul mezunlarından başlayarak, farklı eğitim seviyelerindeki adaylar için uygun pozisyonlar mevcut. Bu çeşitlilik, farklı beceri ve deneyimlere sahip bireylerin iş bulma şansını artırıyor.
Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 31.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş./İSBAK 31.12.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (1)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (2)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (3)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.12.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024 (1)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (4)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023 (5)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 28.12.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.12.2023