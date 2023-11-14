O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı: İşte hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları

Yayımlanan ilanlarda başvuru yapacak adaylar için genel şartlar belirtilmiş olup, çoğu kadroda KPSS puan şartı arandığı görülüyor.
Yayımlanan ilanlarda başvuru yapacak adaylar için genel şartlar belirtilmiş olup, çoğu kadroda KPSS puan şartı arandığı görülüyor.
Kamu hastanelerine yapılacak personel ve işçi alımında genel başvuru şartları şunlardır:
Alım yapılacak kadrolar arasında büro personeli, teknisyen, tekniker, şoför, güvenlik görevlisi, aşçı, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, temizlik görevlisi, röntgen teknisyeni, biyolog, hemşire, hizmetli, gassal, veteriner, tıbbi sekreter gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.
Bazı üniversiteler ve alacakları personel sayıları şu şekildedir:
Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alım ilanı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımının güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, şoför, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık personeli, büro personeli, mühendis gibi kadrolara yapılması bekleniyor. İlanın Aralık ayında gelmesi bekleniyor.