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O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı: İşte hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları

Türkiye genelindeki kamu hastaneleri için personel ve işçi alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın son dakika açıklamasına göre, çeşitli illerde bulunan üniversite hastaneleri farklı kadrolarda çok sayıda personel ve işçi alımı yapacak.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 12:09 Güncelleme 14 Kasım 2023, 12:09
O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı: İşte hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları

Yayımlanan ilanlarda başvuru yapacak adaylar için genel şartlar belirtilmiş olup, çoğu kadroda KPSS puan şartı arandığı görülüyor.

Başvuru Yapabilecekler Kimlerdir?

Kamu hastanelerine yapılacak personel ve işçi alımında genel başvuru şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ya da askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
  • Kasten işlenen suçlardan dolayı belirli bir süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.
  • Akıl hastalığı veya vücut sakatlığı gibi görevi yapmaya engel durumların olmaması.
  • 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilme şartlarını taşımak.
  • Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel bir durumun olmaması.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılıyor?

Alım yapılacak kadrolar arasında büro personeli, teknisyen, tekniker, şoför, güvenlik görevlisi, aşçı, hemşire, sağlık teknikeri, hastabakıcı, temizlik görevlisi, röntgen teknisyeni, biyolog, hemşire, hizmetli, gassal, veteriner, tıbbi sekreter gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.

Hangi Üniversiteler Personel Alacak?

Bazı üniversiteler ve alacakları personel sayıları şu şekildedir:

  • Bursa Teknik Üniversitesi: 1 personel
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 55 personel
  • Fırat Üniversitesi: 40 personel
  • Hakkari Üniversitesi: 1 personel
  • Kastamonu Üniversitesi: 8 personel
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 4 personel
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 81 personel
  • Süleyman Demirel Üniversitesi: 104 personel
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 24 personel
  • Dokuz Eylül Üniversitesi: 235 personel
  • Kırklareli Üniversitesi: 12 personel
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi: 20 personel
  • Munzur Üniversitesi: 26 personel
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi: 51 personel
  • Mardin Artuklu Üniversitesi: 10 personel
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 42 personel
  • Karabük Üniversitesi: 9 personel
  • Bartın Üniversitesi: 26 personel

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alım ilanı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımının güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, şoför, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık personeli, büro personeli, mühendis gibi kadrolara yapılması bekleniyor. İlanın Aralık ayında gelmesi bekleniyor.

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