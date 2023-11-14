O kamu hastanelerine yüzlerce personel ve işçi alımı: İşte hastane alımı ilanları ve başvuru şartları detayları

Bazı üniversiteler ve alacakları personel sayıları şu şekildedir:

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı personel ve sürekli işçi alım ilanı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımının güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, şoför, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık personeli, büro personeli, mühendis gibi kadrolara yapılması bekleniyor. İlanın Aralık ayında gelmesi bekleniyor.