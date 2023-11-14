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18.080 TL maaşla İŞKUR Darphane işçi alımı! En az ilkokul mezunu personel alımı! Temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik, hemşire, matbaacı, koruma...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 yeni işçi alımı yapacağını duyurarak iş arayanları sevindirdi. İŞKUR üzerinden yayınlanan duyuruda, başvuruların resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacağı belirtildi. Kasım ayına özel olarak temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik, hemşire gibi kadrolarda alım gerçekleştirilecek. İşte İŞKUR personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 22:56 Güncelleme 14 Kasım 2023, 22:56
18.080 TL maaşla İŞKUR Darphane işçi alımı! En az ilkokul mezunu personel alımı! Temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik, hemşire, matbaacı, koruma...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bünyesine 50 yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alım için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet adresi üzerinden online olarak alınmaya başlandı. İşte İŞKUR tarafından paylaşılan güncel iş ilanları...

DARPHANE PERSONEL ALIMI!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da görevlendirmek üzere çeşitli kadrolarda toplamda 50 işçi alımı yapacak. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla online başvuru ile gerçekleşecek. İlan detayları ve başvuru şartları şu şekilde:

Hadde İşçisi:

Açık Pozisyon: 2
İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak)
Yaş Aralığı: 18-30
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Deneyim: 2 yıl mesleki deneyim (SGK kayıtları ile belgelemek)
Aranan Özellikler: Değerli metal üretiminde çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

Temizlik Görevlisi:

Açık Pozisyon: 16
İş Alanı/Kadro: Darphane/Sürekli İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu
Yaş Aralığı: 18-35
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Aranan Özellikler: Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan. İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartı.

Makine Bakım Onarımcısı (3 Kişi)

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu (Makine, Makine Teknolojisi ve Makine Bakım Onarımı bölümlerinden mezun)
Yaş Sınırları: 18-30 yaş aralığında
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Deneyim: 1 yıl mesleki deneyim


Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı (10 Kişi)

İş Alanı/Kadro: Darphane/Sürekli İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu
Yaş Sınırları: 20-35 yaş aralığında
Deneyim: 2 yıl mesleki deneyim (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi)

Aşçı (4 Kişi)

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıfsız İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu
Yaş Sınırları: 20-35 yaş aralığında
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Deneyim: 5 yıl mesleki deneyim veya Ustalık ve Kalfalık Belgelerinden birine sahip olmak

Baskıcı (Plastik) İşçisi (7 Kişi)

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi
Çalışma Yeri: İstanbul
Öğrenim Durumu: En az ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu
Yaş Sınırları: 18-40 yaş aralığında
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Deneyim: En az 3 yıl mesleki deneyim veya akıllı kart teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak

Diğer Pozisyonlar:

Metal Pres Makinesi Operatörü (1 Kişi)
Dökümcü (Metal) (1 Kişi)
Matbaa İşçisi (6 Kişi)
Hemşire (2 Kişi)

MAAŞ NE KADAR?

Darphane işçilerinin ne kadar maaş aldığı net olarak bilinmiyor. Fakat 2024 Ocak itibariyle asgari ücret zammı göz önüne alındığında maaşların 18-20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

🔶 Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

🔶 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.

🔶 Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

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