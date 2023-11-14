18.080 TL maaşla İŞKUR Darphane işçi alımı! En az ilkokul mezunu personel alımı! Temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik, hemşire, matbaacı, koruma...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü , bünyesine 50 yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alım için başvurular, Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) resmi internet adresi üzerinden online olarak alınmaya başlandı. İşte İŞKUR tarafından paylaşılan güncel iş ilanları...

DARPHANE PERSONEL ALIMI!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da görevlendirmek üzere çeşitli kadrolarda toplamda 50 işçi alımı yapacak. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla online başvuru ile gerçekleşecek. İlan detayları ve başvuru şartları şu şekilde:

Hadde İşçisi:

Açık Pozisyon: 2

İş Alanı/Kadro: Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri: İstanbul

Öğrenim Durumu: Lise ve dengi okul mezunu (Metal İşleri, Metal Teknolojisi ve Metalürji bölümlerinden birinden mezun olmak)

Yaş Aralığı: 18-30

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim: 2 yıl mesleki deneyim (SGK kayıtları ile belgelemek)

Aranan Özellikler: Değerli metal üretiminde çalışmış, vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.