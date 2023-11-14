18.080 TL maaşla İŞKUR Darphane işçi alımı! En az ilkokul mezunu personel alımı! Temizlik görevlisi, aşçı, güvenlik, hemşire, matbaacı, koruma...

MAAŞ NE KADAR?
Darphane işçilerinin ne kadar maaş aldığı net olarak bilinmiyor. Fakat 2024 Ocak itibariyle asgari ücret zammı göz önüne alındığında maaşların 18-20 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 – 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
🔶 Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)
🔶 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.
🔶 Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.