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Kamuya yüzlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, zabıta memuru ve işçi alımı başladı! 14-30 Kasım personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

Türkiye genelinde, çeşitli kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanları, iş arayan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuyor. Son dönemlerde, bu ilanlarda çok sayıda farklı kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kamu sektöründe iş imkanları arayan vatandaşlar için bu gelişme, çeşitlilik ve geniş bir yelpazede iş olanakları anlamına geliyor. İlan edilen kadrolar arasında farklı nitelik ve becerilere sahip adaylar için pek çok fırsat bulunuyor. Bu durum, hem kamu sektörünün ihtiyaçlarını karşılarken hem de iş arayan vatandaşlara yeni kariyer yolları açıyor. İşte başvuru şartları

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:46 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:49
Kamuya yüzlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, zabıta memuru ve işçi alımı başladı! 14-30 Kasım personel alımı ilanları: İşte İŞKUR başvuru şartları

14 Kasım tarihi itibariyle başlayan başvurular, birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Kamu kurumlarına yapılan bu personel alımları, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve süreci doğru bir şekilde takip etmesi gerekiyor. İşte bu ilanlar ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamu kurumlarına yapılan personel alımlarında aranan genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumuna uygunluk.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Alım Yapılan Kadrolar

Kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlarda alım yapılacak çeşitli kadrolar şunlardır:

  • Matbaa İşçisi
  • Dökümcü
  • Aşçı
  • Güvenlik Görevlisi
  • Temizlik Görevlisi
  • Arşivci
  • Büro Memuru
  • Zabıta Memuru
  • Düz Memur
  • Tekniker
  • Teknisyen
  • Şoför

Başvuru Süreci ve İpuçları

Başvuru yapacak adayların dikkate alması gereken önemli noktalar şunlardır:

  • Başvuruların son tarihine dikkat edin ve belirlenen tarihten önce tüm evraklarınızı tamamlayın.
  • İlan edilen kadrolar ve bu kadrolar için özel olarak aranan niteliklere dikkat edin.
  • Gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için hazırlıklı olun.
  • Online başvuru sistemlerini kullanırken dikkatli olun ve bilgilerinizi doğru girin.

Başvuru Yapılacak Kurumlar ve İletişim Bilgileri

Başvurular, ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri veya belirtilen adresler üzerinden yapılabilir. Her kurumun başvuru süreci ve iletişim bilgileri farklılık gösterebilir, bu yüzden ilanların detaylarını dikkatlice inceleyin.

13-30 Kasım personel alımı ilanları:

Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.11.2023
İstanbul Adalar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023
İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 17.11.2023
İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.11.2023
İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memur Alım ilanı 01.12.2023
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memur Alım İlanı 01.12.2023
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.12.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2023


Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 30.11.2023
İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023
Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 01.12.2023
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alım İlanı 30.11.2023
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 13.11.2023
Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Alım İlanı 13.12.2023
Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.11.2023
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 20.11.2023
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 13.11.2023
Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2023
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.11.2023
Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.11.2023
Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 22.12.2023


Niğde Keçikalesi Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.12.2023
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.11.2023
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 17.11.2023
Dışişleri Balakanlığı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alım İlanı 27.11.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 19.11.2023
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.12.2023
Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.12.2023
İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 15.12.2023
Şırnak Cizre Belediyesi Memur Alım İlanı 22.12.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 08.12.2023
Mersin Yenişehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 29.12.2023
Tekirdağ Muratlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 21.12.2023
SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 08.12.2023
TEDAŞ Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 01.12.2023

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