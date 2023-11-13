13-30 Kasım personel alımı ilanları: Kamuya yüzlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, zabıta memuru ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

13 Kasım tarihi itibariyle başlayan başvurular, birçok kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Kamu kurumlarına yapılan bu personel alımları, çeşitli alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve süreci doğru bir şekilde takip etmesi gerekiyor. İşte bu ilanlar ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler.