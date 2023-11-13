13-30 Kasım personel alımı ilanları: Kamuya yüzlerce güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, zabıta memuru ve işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Başvuru Süreci ve İpuçları
Başvuru yapacak adayların dikkate alması gereken önemli noktalar şunlardır:
- Başvuruların son tarihine dikkat edin ve belirlenen tarihten önce tüm evraklarınızı tamamlayın.
- İlan edilen kadrolar ve bu kadrolar için özel olarak aranan niteliklere dikkat edin.
- Gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için hazırlıklı olun.
- Online başvuru sistemlerini kullanırken dikkatli olun ve bilgilerinizi doğru girin.
Başvuru Yapılacak Kurumlar ve İletişim Bilgileri
Başvurular, ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri veya belirtilen adresler üzerinden yapılabilir. Her kurumun başvuru süreci ve iletişim bilgileri farklılık gösterebilir, bu yüzden ilanların detaylarını dikkatlice inceleyin.
13-30 Kasım personel alımı ilanları:
Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım ilanı 22.11.2023
İstanbul Adalar Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023
İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 17.11.2023
İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.11.2023
İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memur Alım ilanı 01.12.2023
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memur Alım İlanı 01.12.2023
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 17.11.2023
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.12.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 01.12.2023
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 24.11.2023
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2023
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 30.11.2023
İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.12.2023
Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 01.12.2023
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alım İlanı 30.11.2023
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 13.11.2023
Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Alım İlanı 13.12.2023
Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 13.11.2023
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 20.11.2023
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı 13.11.2023
Konya Meram Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.12.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2023
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.11.2023
Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.11.2023
Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 22.12.2023
Niğde Keçikalesi Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.12.2023
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 17.11.2023
Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 17.11.2023
Dışişleri Balakanlığı Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi İle Destek Personeli Alım İlanı 27.11.2023
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 19.11.2023
TİKA Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 15.12.2023
Elazığ Akçakiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.12.2023
İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım İlanı 15.12.2023
Şırnak Cizre Belediyesi Memur Alım İlanı 22.12.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 08.12.2023
Mersin Yenişehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 29.12.2023
Tekirdağ Muratlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 21.12.2023
SGK Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 08.12.2023
TEDAŞ Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 01.12.2023
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