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İŞKUR 767 çağrı merkezi yetkilisi alımı! 17.500 TL maaşla personel aranıyor! İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Tokat, Şanlıurfa...

İŞKUR çağrı merkezi personeli alımı için araştırmalar hızlandı. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Tokat, Şanlıurfa illerinde 17.500 TL maaşla iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'dan iş arayan vatandaşlara müjdeli haber geldi! Türkiye genelinde farklı farklı illerde istihdam edilmek üzere toplamda 767 çağrı merkezi elemanı alınacak. İşte 2023 Kasım ayı İŞKUR ilanları...

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 19:03 Güncelleme 11 Kasım 2023, 19:04
İŞKUR 767 çağrı merkezi yetkilisi alımı! 17.500 TL maaşla personel aranıyor! İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Tokat, Şanlıurfa...

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden alımların devam ettiğine dair başvuruda bulunacak adaylar için duyuru yapıldı. İşte İŞKUR çağrı merkezi alımı iş ilanları...

ÇAĞRI MERKEZİ ALIMI ŞARTLARI!

Telefonda ve online kanallarda etkin iletişim, ikna ve problem çözme yeteneği yüksek olan,
Hasta taleplerinde pozitif, çözüm odaklı ve hızlı dönüş yapma kabiliyeti olan,
İnsan ilişkilerinde başarılı, diksiyonu düzgün,
Tele satış tecrübesi olan,

Takım çalışmasında başarılı ve sorumluluk alabilen,
Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,
Esnek ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen,
Hedef odaklı çalışma prensibine sahip,
Satış konusunda öğrenmeye ve gelişime açık,
En az Ön Lisans mezunu,
Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini tamamlamış,

İŞKUR ÇAĞRI MERKEZİ YETKİLİSİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAĞRI MERKEZİNE NASIL BAŞVURULUR?

İŞKUR üzerinden Çağrı Merkezi Müşteti Temsilcisi alımına başvuruda bulunmak için İŞKUR internet sitesine giriş yapın. Meslek kutucuğunda "Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi" yazıp ara seçeneğine tıklayınız. Aramada çıkan ilanlara giriş yapın ve Başvur butonuna tıklayın.

ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Çağrı Merkezi Elemanı 2023 yılında ortalama 16.600 TL maaş alıyor. Ocak 2024 itibariyle miktarın 17.500 ve daha üzerine çıkması bekleniyor.

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