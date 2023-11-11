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12-30 Kasım onlarca belediyeye personel alımı başladı! KPSS şartı yok: En az ilkokul mezunu personel alım kadroları ve şartları

Türkiye'deki onlarca belediye, kamu sektöründe önemli bir istihdam kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Bu belediyeler, KPSS şartı olmaksızın, en az ilkokul mezunu kişilere toplamda yüzlerce personel alımı yapacaklar. 18 ile 52 yaş arasındaki adayların başvurularını kabul eden bu belediyeler, çeşitli iş kollarında geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyorlar.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 15:00 Güncelleme 11 Kasım 2023, 15:00
12-30 Kasım onlarca belediyeye personel alımı başladı! KPSS şartı yok: En az ilkokul mezunu personel alım kadroları ve şartları

Kamu sektörü, toplumsal refahın artırılmasında büyük bir rol oynuyor. Bu çerçevede, birçok belediye farklı pozisyonlarda personel alımı yaparak, geniş bir istihdam alanı yaratıyor. Bu iş fırsatları, toplumun çeşitli kesimlerinden insanlara hitap ediyor ve onlara kariyer yapma imkanı sunuyor.

KPSS Şartı Olmadan Personel Alımı

Bu alımlar için KPSS şartı aranmıyor, bunun yerine adayların deneyim ve mesleki kriterleri göz önünde bulunduruluyor. Bu durum, özellikle vasıfsız işçi ve süpürgeci gibi pozisyonlar için daha fazla kişinin başvuru yapabilmesine olanak sağlıyor.

Yaş Aralığı ve Başvuru Koşulları

Adayların genellikle 18 ile 50 yaş arasında olmaları gerekiyor. Bu yaş aralığı, iş gücü piyasasında aktif olarak çalışmak isteyen geniş bir nüfusu kapsıyor.

Başvuru Süreci ve Detaylar

İlgili belediyelerin sunduğu iş fırsatları ve alım şartları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar, ilan detaylarına ilgili bağlantılardan ulaşabilirler. İş arayanlar, bu fırsatları değerlendirmek için son başvuru tarihlerini dikkate almalılar.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İş Kolları

Alım yapılacak iş kolları arasında sürücüler, sosyal yardım personeli, temizlik işçileri, beden işçileri, süpürgeciler, öğretmenler, güvenlik görevlileri, çöp kamyonu şoförleri, depo görevlileri, aşçılar, komiler, antrenörler, vasıfsız işçiler, destek personeli, büro personeli, sayaç okuma elemanları, tornacılar, zabıtalar, idari personel, kazıcı yükleyiciler ve otobüs şoförleri bulunuyor.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024

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Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 30.11.2023

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 11.11.2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 12.11.2023

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.11.2023

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 11.11.2023

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 11.11..2023

İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 11.11.2023 (1)

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 13.11.2023

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi 12.11.2023

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 13.11.2023

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi Personel Limited Şirketi 12.11.2023

Antalya Kemer Belediyesi Personbel Ltd. Şti. 30.11.2023 (1)

Malatya Doğanyol Belediyesi Doğanyol Yapı Taah. Tic. Ltd. Şti 14.11.2023

Malatya Doğanyol Belediyesi Doğanyol Yapı Taah. Tic. Ltd. Şti 14.11.2023 (1)

Erzurum Çat Belediyesi Personel A.Ş.14.11.2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 19.11.2023

Osmaniye Toprakkale Belediyesi Ata Ekmekçilik Ltd. Şti. 13.11.2023

İŞTE BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

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