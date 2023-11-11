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12-30 Kasım İŞKUR bekçi alımı başladı! Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları

Günümüzde İŞKUR üzerinden yapılan bekçi alım ilanları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonlarına olan talep dikkat çekiyor. KPSS'siz ve mülakatsız gerçekleştirilecek olan bu alımlar, birçok kişinin ilgisini çekiyor. İşte bu alımlara başvurmak isteyenler için gereken şartlar ve detaylar.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 17:34 Güncelleme 11 Kasım 2023, 17:34
12-30 Kasım İŞKUR bekçi alımı başladı! Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuracak adaylar, belirli genel ve özel şartları taşımalıdır. Genel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli bir yaş aralığında olmak (genellikle 18 ile 56 yaş arası), en az ilkokul mezunu olmak, adli sicil kaydının temiz olması, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olmak, emekli olmamak, yaşlılık aylığı almıyor olmak ve sağlık sorunlarının görev yapmaya engel teşkil etmemesi yer alıyor. Özel şartlar ise ilanların içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

KPSS Şartı Var mı?

Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor. Ancak özel sektör üzerinden yapılan alımlarda KPSS puanı veya ayrı bir mülakat süreci gerekmiyor.

Bekçi alım ilanları, birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. İŞKUR üzerinden yapılan bu alımlar, adayların dikkatli bir şekilde başvuruda bulunmalarını ve süreci yakından takip etmelerini gerektirir. Genel ve özel şartlar, eğitim ve fiziksel yeterlilikler, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleri, mülakat süreci gibi aşamalar, bu süreçte önem taşıyan detaylardır. Adayların, bu süreçte gösterdikleri özen ve hazırlık, başarı şanslarını artırabilir.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

İŞKUR üzerinden bekçi alımı için yapılan başvuruların son tarihleri ilana göre değişiklik gösteriyor. Genellikle adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Farklı ilanlar için başvuru süreleri değişebilir. İlanların son başvuru tarihlerini İŞKUR'un açık iş ilanları sayfasından kontrol edebilirsiniz.

İŞKUR bekçi alımı başvuru ilanları için tıklayınız

Bekçi alım sürecinde, adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İlk olarak, başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekiyor. İkincisi, İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması büyük önem taşıyor. Üçüncüsü, ilanlarda belirtilen tarih ve şartlara uygun hareket edilmesi, başvuru sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kritik.

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