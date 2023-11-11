12-30 Kasım İŞKUR bekçi alımı başladı! Sınavsız, mülakatsız 18-56 yaş arası çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuracak adaylar, belirli genel ve özel şartları taşımalıdır. Genel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirli bir yaş aralığında olmak (genellikle 18 ile 56 yaş arası), en az ilkokul mezunu olmak, adli sicil kaydının temiz olması, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak, vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olmak, emekli olmamak, yaşlılık aylığı almıyor olmak ve sağlık sorunlarının görev yapmaya engel teşkil etmemesi yer alıyor. Özel şartlar ise ilanların içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

KPSS Şartı Var mı? Şu an için bekçi alımları özel sektör üzerinden yapıldığı için KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor. Ancak özel sektör üzerinden yapılan alımlarda KPSS puanı veya ayrı bir mülakat süreci gerekmiyor.