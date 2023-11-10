105. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 | ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM sonuç ekranı

Özel güvenlik sektörüne adım atmak isteyenler için bu sınavlar, önemli bir adımı temsil ediyor ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların meslek hayatlarına adım atmaları bekleniyor. Peki, 105. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 105. Temel Eğitim sınavı, 21 Ekim'de gerçekleşti. Hem silahlı hem de silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonları için sınavlara katılan adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçları, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi duyurularıyla adaylara iletilecek. ÖGG sınav sonuçları internet üzerinden adaylara bildirilirken herhangi basılı sonuç bilgisi paylaşılmayacak.