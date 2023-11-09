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SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SONUÇLARI! e-devlet sonuç sorgulama ekranı! MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sözleşmeli er alımı sınavı!

MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 4. dönem sözleşmeli er temini başvuru sonuçları açıklandı. Bu nedenle binlerce kişi arama motorlarına yöneldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılı 4. dönem sözleşmeli er alımı için başvuru süreci tamamlandı ve adaylar sınav aşamasına odaklandı. Peki, Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ansıl sorgulanır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 16:24 Güncelleme 09 Kasım 2023, 16:24
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SONUÇLARI! e-devlet sonuç sorgulama ekranı! MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sözleşmeli er alımı sınavı!

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er temini yapılacak. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE?

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er alımı sınavları 13 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında (30 Kasım, 1-4-5-6-7 ve 8 Aralık 2023 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI!

SEÇİM AŞAMASI

Evrak Kabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi [mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)], mülakat, hastane sevk aşamalarından oluşmaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ön başvuruda bulunan adaylar, sonuçlarını e-Devlet ekranından Tercihlerim menüsü altından öğrenebilecek.

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