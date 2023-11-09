SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SONUÇLARI! e-devlet sonuç sorgulama ekranı! MSB Kara, Deniz, Hava 2023/ 4. Dönem sözleşmeli er alımı sınavı!

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er temini yapılacak. İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE?

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er alımı sınavları 13 Kasım-15 Aralık 2023 tarihleri arasında (30 Kasım, 1-4-5-6-7 ve 8 Aralık 2023 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI!