Opet kadın personel alımı yapıyor! Akaryakıt istasyonlarında çalışmak isteyenlere müjde! En az 11.402 TL maaşla, İstanbul, Ankara, İzmir...

Opet personel alımlarını yakından takip edenlere duyuru! Kadın Gücü Projesi ile her Opet istasyonuna en az iki kadın çalışan istihdam ediliyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir çok ilde araştırmalar yapılıyor. Peki Opet kadın personel alımı başvuru nereden nasıl yapılır?
OPET KADIN PERSONEL ALIMI 2023
Opet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre personel alımı hakkında bilgi ve başvuru için bilgi@kadingucu.com ve 0850 2114555 iletişim adreslerine yönlendirme yapılıyor.
Yapılan duyuruda ''Proje kapsamında başvuruların alınması, seçme ve yerleştirme işlemleri hizmet veren Gi Group and Wyser Turkey Seçme ve Yerleştirme A.Ş. tarafından takip edilmektedir.'' denildi.