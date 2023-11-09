Opet kadın personel alımı yapıyor! Akaryakıt istasyonlarında çalışmak isteyenlere müjde! En az 11.402 TL maaşla, İstanbul, Ankara, İzmir...

Opet personel alımlarını yakından takip edenlere duyuru! Kadın Gücü Projesi ile her Opet istasyonuna en az iki kadın çalışan istihdam ediliyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir çok ilde araştırmalar yapılıyor. Peki Opet kadın personel alımı başvuru nereden nasıl yapılır?