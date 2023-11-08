En az 19600 TL maaşla: İŞKUR şehir hastanelerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı: Güvenlik, temizlik, sterilizasyon görevlisi, şoför, aşçı

Şehir hastaneleri, sterilizasyon görevlisinden güvenlik görevlisine, temizlik personelinden aşçılara kadar birçok farklı alanda personel alımı yapıyor. Şehir hastanelerindeki personel alımları için belirlenen başvuru şartları arasında Türk vatandaşlığı, 18 yaşını tamamlamış olma ve minimum ilkokul mezuniyeti gibi kriterler bulunuyor. Peki hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Başvuru nasıl yapılacak? İşte alım yapan Şehir Hastaneleri ve kadro dağılımı...