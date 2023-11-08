En az 19600 TL maaşla: İŞKUR şehir hastanelerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı: Güvenlik, temizlik, sterilizasyon görevlisi, şoför, aşçı

Bilkent Şehir Hastanesi Pozisyonları
Bilkent Şehir Hastanesi temizlik ekibini genişletiyor. Toplam 6 yeni temizlik görevlisi pozisyonu için başvurular kabul edilecek, ilan numaraları 00007886777 ve 00007886787 olarak listeleniyor.
Manisa Şehir Hastanesi Fırsatları
Manisa Şehir Hastanesi'nde 8 temizlik görevlisi, 1 beden işçisi ve 5 güvenlik görevlisi olmak üzere çeşitli alanlarda iş fırsatları sunuluyor. İlgili ilan numaraları sırasıyla 00007883309, 00007887397 ve 00007905220'dir.
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde Yeni İş İmkanları
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 1 beden işçisi ve 1 hasta refakatçisi aranmakta. Adaylar, 00007896627 ve 00007900259 numaralı ilanlarla başvuru yapabilirler.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Personel Alıyor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 5 sterilizasyon görevlisi alınacak. İlgilenen adaylar, 00007901829 referans numarası ile başvuru yapabilirler.
Kocaeli Şehir Hastanesi İş Başvuruları
Kocaeli Şehir Hastanesi, güvenlik, hizmet ve beden işçisi kadrolarında toplam 30 yeni personel alacak. İlan numaraları 00007843583, 00007843703 ve 00007843712 olarak belirlenmiştir.
İŞKUR Üzerinden İlan Detaylarına Erişim
İŞKUR'un resmi internet adresinde yayımlanan ilanlar, alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru detayları ile birlikte kolaylıkla incelenebilir.
Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, ilan detaylarının dikkatlice incelenmesi ve belirtilen şartlara uygunluğun kontrol edilmesidir.
Şehir Hastanelerinde İş İmkanları
Bu alımlar, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için çeşitli iş imkanları sunuyor. Her bir hastane için açılan pozisyonlar ve şartlar, adaylara farklı seçenekler sunuyor.
İŞKUR Kayıt ve Başvuru İşlemleri
İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adayların, kayıt işlemlerini tamamlamaları ve ilanlara uygun CV'lerini göndermeleri gerekmektedir.
Nasıl Başvuru Yapılır?
İŞKUR'un sağladığı bu iş fırsatlarına başvurmak oldukça kolay. Adayların öncelikle İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşmaları ve başvuru detaylarını incelemeleri gerekmektedir.
İŞKUR İş İlanlarına Erişim
Adaylar, İŞKUR Açık İş İlanları sayfasına giderek "ŞEHİR HASTANESİ" anahtar kelimesi ile arama yapabilir ve ilanları listeleyebilirler.