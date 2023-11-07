İŞKUR’da 7-30 Kasım arası huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! En az 20.200 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Türkiye'nin dört bir yanındaki huzurevleri, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için özveriyle çalışan personellerle dolup taşıyor. Bu kapsamda İŞKUR, yeni bir duyuruyla huzurevlerine çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağını açıkladı.
İŞKUR Huzurevleri Personel Alımı Başvurusu
Huzurevlerinde çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımı süreci, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ilgi ve bakımı sağlamak için titizlikle yürütülmekte. İŞKUR, bu kadrolar için duyurduğu başvuruları online platform üzerinden kabul ediyor.
Hangi Kadrolara Alım Yapılıyor?
Huzurevlerinde çalışmayı arzulayan adaylar için birçok farklı pozisyon mevcut. İlan edilen kadrolar şu şekildedir:
- Beden İşçisi (Genel)
- Temizlik Görevlisi
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Bulaşıkçı (Stevard)
- Diğer Sağlık Personeli
- Aşçı
- Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)
- Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı
- Aşçı Yardımcısı
- Mutfak Görevlisi
- Engelli Bakıcısı
- Hemşire
- Hekim-Pratisyen
- İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri
- Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
- Ebe-Hemşire
- Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri
- Büro Memuru (Genel)
- Fizyoterapist
- Klinik Destek Elemanı (Hastane)
Bu pozisyonlar için belirlenen özel şartlar ve nitelikler adaylardan beklenen özelliklerin yanı sıra, çalışma hayatına ve mesleki yeterliliğe dair bazı genel gereklilikleri de içerir.
Başvuru Genel Şartları
Huzurevlerine yapılacak personel alımı için belirlenen genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı iş arayan olmak,
- Alınacak işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
- Yaşlılarla ve engellilerle iyi ilişkiler kurabilmek,
- Sabırlı ve işini titiz yapacak olmak,
- Mesleğin gerektirdiği işleri eksiksiz yapabilecek olmak.