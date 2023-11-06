7-30 Kasım: Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu İŞKUR’da! En az 20.150 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Şimdiki zaman kipiyle anlatımı tercih edeceğimiz bu yazıda, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacağı gibi önemli bilgilere değineceğiz.

İŞKUR Huzurevleri Personel Alımı Başvurusu

Huzurevlerinde çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımı süreci, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ilgi ve bakımı sağlamak için titizlikle yürütülmekte. İŞKUR, bu kadrolar için duyurduğu başvuruları online platform üzerinden kabul ediyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılıyor?

Huzurevlerinde çalışmayı arzulayan adaylar için birçok farklı pozisyon mevcut. İlan edilen kadrolar şu şekildedir:

Beden İşçisi (Genel)

Temizlik Görevlisi

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Bulaşıkçı (Stevard)

Diğer Sağlık Personeli

Aşçı

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı

Aşçı Yardımcısı

Mutfak Görevlisi

Engelli Bakıcısı

Hemşire

Hekim-Pratisyen

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)

Ebe-Hemşire

Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri

Büro Memuru (Genel)

Fizyoterapist

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Bu pozisyonlar için belirlenen özel şartlar ve nitelikler adaylardan beklenen özelliklerin yanı sıra, çalışma hayatına ve mesleki yeterliliğe dair bazı genel gereklilikleri de içerir.