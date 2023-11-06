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7-30 Kasım: Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu İŞKUR'da! En az 20.150 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Türkiye'nin dört bir yanındaki huzurevleri, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için özveriyle çalışan personellerle dolup taşıyor. Bu kapsamda İŞKUR, yeni bir duyuruyla huzurevlerine çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 15:32 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:32
7-30 Kasım: Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu İŞKUR’da! En az 20.150 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Şimdiki zaman kipiyle anlatımı tercih edeceğimiz bu yazıda, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacağı gibi önemli bilgilere değineceğiz.

İŞKUR Huzurevleri Personel Alımı Başvurusu

Huzurevlerinde çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımı süreci, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ilgi ve bakımı sağlamak için titizlikle yürütülmekte. İŞKUR, bu kadrolar için duyurduğu başvuruları online platform üzerinden kabul ediyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılıyor?

Huzurevlerinde çalışmayı arzulayan adaylar için birçok farklı pozisyon mevcut. İlan edilen kadrolar şu şekildedir:

  • Beden İşçisi (Genel)
  • Temizlik Görevlisi
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
  • Bulaşıkçı (Stevard)
  • Diğer Sağlık Personeli
  • Aşçı
  • Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)
  • Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı
  • Aşçı Yardımcısı
  • Mutfak Görevlisi
  • Engelli Bakıcısı
  • Hemşire
  • Hekim-Pratisyen
  • İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri
  • Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
  • Ebe-Hemşire
  • Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri
  • Büro Memuru (Genel)
  • Fizyoterapist
  • Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Bu pozisyonlar için belirlenen özel şartlar ve nitelikler adaylardan beklenen özelliklerin yanı sıra, çalışma hayatına ve mesleki yeterliliğe dair bazı genel gereklilikleri de içerir.

Başvuru Genel Şartları

Huzurevlerine yapılacak personel alımı için belirlenen genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı iş arayan olmak,
  • Alınacak işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
  • Yaşlılarla ve engellilerle iyi ilişkiler kurabilmek,
  • Sabırlı ve işini titiz yapacak olmak,
  • Mesleğin gerektirdiği işleri eksiksiz yapabilecek olmak.
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Başvuru Nasıl Yapılır?

Huzurevi personel alımı başvuruları, İŞKUR'un elektronik şube adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR iş arayan girişini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" bölümüne tıklamak ve açılan sayfada "İşyeri Unvanı" kısmına "Huzurevi" yazarak arama yapmak yeterli olacaktır.

Huzurevlerine KPSS Şartsız Personel Alımı İlanları

Huzurevlerine KPSS Şartsız Personel Alımı İlanları

Huzurevlerine KPSS Şartsız Personel Alımı İlanları

Huzurevlerine KPSS Şartsız Personel Alımı İlanları

Huzurevlerine KPSS Şartsız Personel Alımı İlanları

Huzurevlerine KPSS Şartsız Personel Alımı İlanları

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