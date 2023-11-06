7-30 Kasım: Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu İŞKUR’da! En az 20.150 TL maaşla! İşte başvuru şartları

Şimdiki zaman kipiyle anlatımı tercih edeceğimiz bu yazıda, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacağı gibi önemli bilgilere değineceğiz.
Şimdiki zaman kipiyle anlatımı tercih edeceğimiz bu yazıda, huzurevi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve hangi kadrolara alım yapılacağı gibi önemli bilgilere değineceğiz.
Huzurevlerinde çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımı süreci, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ilgi ve bakımı sağlamak için titizlikle yürütülmekte. İŞKUR, bu kadrolar için duyurduğu başvuruları online platform üzerinden kabul ediyor.
Huzurevlerinde çalışmayı arzulayan adaylar için birçok farklı pozisyon mevcut. İlan edilen kadrolar şu şekildedir:
Bu pozisyonlar için belirlenen özel şartlar ve nitelikler adaylardan beklenen özelliklerin yanı sıra, çalışma hayatına ve mesleki yeterliliğe dair bazı genel gereklilikleri de içerir.
Huzurevlerine yapılacak personel alımı için belirlenen genel başvuru şartları şöyle sıralanabilir:
Huzurevi personel alımı başvuruları, İŞKUR'un elektronik şube adresi esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR iş arayan girişini kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" bölümüne tıklamak ve açılan sayfada "İşyeri Unvanı" kısmına "Huzurevi" yazarak arama yapmak yeterli olacaktır.