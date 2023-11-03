32.306 TL maaşla yeni yıla meslek sahibi olun! 3-30 Kasım 2023 iş ilanları açıldı! İŞKUR hastanelere şoför ve güvenlik görevlisi arıyor!

BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak,
Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması,
İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak.
Örneğin, güvenlik görevlisi pozisyonu için güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya sekreter pozisyonu için bilgisayar kullanma yetkinliğini kanıtlayan sertifika veya belgelere sahip olmak
İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak.