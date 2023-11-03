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32.306 TL maaşla yeni yıla meslek sahibi olun! 3-30 Kasım 2023 iş ilanları açıldı! İŞKUR hastanelere şoför ve güvenlik görevlisi arıyor!

Türkiye'de iş arayanlar için heyecan verici bir fırsat doğuyor! İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere büyük bir personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık sektörüne ilgi duyanlar için muhteşem bir fırsat sunan bu alım, çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyen herkesi hedefliyor. İşte İŞKUR kasım ayı iş ilanları...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 03 Kasım 2023, 17:15
32.306 TL maaşla yeni yıla meslek sahibi olun! 3-30 Kasım 2023 iş ilanları açıldı! İŞKUR hastanelere şoför ve güvenlik görevlisi arıyor!

Hastanelerde gerçekleştirilecek bu personel alımları, Türkiye'de istihdamın artırılmasına ve sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulmasına büyük bir katkı sağlayacak. İşte İŞKUR hastanelere personel alımı iş ilanları...

İŞKUR HASTANE PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük memur maaşlarının Ocak ayında 32 bin TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu nedenle hastanede çalışacak olanların yeni yılda 32 bin TL alacağı tahmin ediliyor.

İŞKUR HASTANELERE PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak,

Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için en az ilkokul mezunu olmak. Sekreter pozisyonları için ise ilgili alanda meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimine sahip olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması,

İlgili pozisyon için gerekli belgelere sahip olmak.

Örneğin, güvenlik görevlisi pozisyonu için güvenlik kimlik kartına sahip olmak veya sekreter pozisyonu için bilgisayar kullanma yetkinliğini kanıtlayan sertifika veya belgelere sahip olmak

İlgili pozisyon için belirlenen fiziksel ve mental sağlık kriterlerini karşılamak.

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