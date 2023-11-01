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İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları: İlkokul mezunu olana bile 14000, 15000, 18000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları

Türkiye'nin dört bir yanında iş arayışı içerisinde olan bireyler için en etkili başvuru platformlarından biri kuşkusuz İŞKUR'dur. İşverenlerle iş arayanları buluşturan bu kritik platform, ülkemizdeki istihdamın can damarlarından biri haline geldi. İş ilanlarından elde edilen gelirlere dair genel bir değerlendirme yapacak olursak, firmaların maaş teklifleri arasında büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. İşte İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 10:58 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:04
İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları: İlkokul mezunu olana bile 14000, 15000, 18000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları

İŞKUR üzerinde yayımlanan iş ilanlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Toplamda 132.039 adet ilanla birçok birey için umut ışığı yanıyor. İlanların yoğunluğu, özellikle işçi kadrolarında belirgin bir şekilde hissediliyor.

İŞKUR Üzerindeki Maaşlandırma Politikaları ve Fırsatlar

İş ilanlarından elde edilen gelirlere dair genel bir değerlendirme yapacak olursak, firmaların maaş teklifleri arasında büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu teklifler, firmanın genel maaş politikaları, pozisyonun gereksinimleri ve işin doğası gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela, bazı firmalar aynı pozisyona asgari ücret belirlerken, bazıları 14.000-18.000 TL gibi cazip maaş aralıklarıyla iş arayanları cezbetmeye çalışıyor.

İŞKUR'da Öne Çıkan Meslekler ve İlan Sayıları

İŞKUR üzerindeki ilanların detaylarına inildiğinde, belli başlı meslek gruplarının öne çıktığını görüyoruz. İşte bu mesleklerden bazıları ve açık iş sayıları:

  • Beden İşçisi (Genel): Genel beden işçiliği kategorisinde 30.956 adet ilan bulunmaktadır. Bu ilanlar, genellikle fiziksel emek gerektiren işleri kapsamaktadır.

Bu yazıdaki temel bilgilendirme amacıyla İŞKUR'da hangi pozisyonlarda kaç adet iş ilanı olduğuna dair bir genel bakış sunulmuştur. İş arayışı içerisinde olan bireylerin, kendi yetenekleri, eğitimleri ve arzuladıkları maaş aralıklarını göz önünde bulundurarak İŞKUR üzerinden detaylı bir araştırma yapmaları, istedikleri işi bulmaları adına büyük önem taşımaktadır.

İŞKUR Açık İş İlanları

Beden İşçisi (Genel) 30956

Temizlik Görevlisi 4757

Satış Danışmanı / Uzmanı 3845

Ambar/Depo Görevlisi 2471

Paketleme İşçisi 2423

Garson (Servis Elemanı) 2375

Makineci (Dikiş) 1699

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1643

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1624

Depo İşçisi (Elleçleme) 1582

Ön Muhasebeci 1518

Kasiyer 1491

Konfeksiyon İşçisi 1450

Şoför-Yük Taşıma 1268

Reyon Görevlisi 1160

Forklift Operatörü 1141

Bulaşıkçı (Stevard) 1125

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1024

Büro Memuru (Genel) 983

Aşçı 938

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 890

Elektrikçi (Genel) 871

İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları için tıklayınız: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

Not: Bu yazıda verilen ilan sayıları ve maaş bilgileri belirli bir tarihe ait olup zamanla değişiklik gösterebilir. En güncel bilgilere İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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