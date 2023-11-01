İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları: İlkokul mezunu olana bile 14000, 15000, 18000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları

İŞKUR üzerinde yayımlanan iş ilanlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Toplamda 132.039 adet ilanla birçok birey için umut ışığı yanıyor. İlanların yoğunluğu, özellikle işçi kadrolarında belirgin bir şekilde hissediliyor.
İŞKUR üzerinde yayımlanan iş ilanlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Toplamda 132.039 adet ilanla birçok birey için umut ışığı yanıyor. İlanların yoğunluğu, özellikle işçi kadrolarında belirgin bir şekilde hissediliyor.
İş ilanlarından elde edilen gelirlere dair genel bir değerlendirme yapacak olursak, firmaların maaş teklifleri arasında büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu teklifler, firmanın genel maaş politikaları, pozisyonun gereksinimleri ve işin doğası gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela, bazı firmalar aynı pozisyona asgari ücret belirlerken, bazıları 14.000-18.000 TL gibi cazip maaş aralıklarıyla iş arayanları cezbetmeye çalışıyor.
İŞKUR üzerindeki ilanların detaylarına inildiğinde, belli başlı meslek gruplarının öne çıktığını görüyoruz. İşte bu mesleklerden bazıları ve açık iş sayıları:
Bu yazıdaki temel bilgilendirme amacıyla İŞKUR'da hangi pozisyonlarda kaç adet iş ilanı olduğuna dair bir genel bakış sunulmuştur. İş arayışı içerisinde olan bireylerin, kendi yetenekleri, eğitimleri ve arzuladıkları maaş aralıklarını göz önünde bulundurarak İŞKUR üzerinden detaylı bir araştırma yapmaları, istedikleri işi bulmaları adına büyük önem taşımaktadır.
Beden İşçisi (Genel) 30956
Temizlik Görevlisi 4757
Satış Danışmanı / Uzmanı 3845
Ambar/Depo Görevlisi 2471
Paketleme İşçisi 2423
Garson (Servis Elemanı) 2375
Makineci (Dikiş) 1699
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1643
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1624
Depo İşçisi (Elleçleme) 1582
Ön Muhasebeci 1518
Kasiyer 1491
Konfeksiyon İşçisi 1450
Şoför-Yük Taşıma 1268
Reyon Görevlisi 1160
Forklift Operatörü 1141
Bulaşıkçı (Stevard) 1125
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1024
Büro Memuru (Genel) 983
Aşçı 938
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 890
Elektrikçi (Genel) 871
İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları için tıklayınız: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx
Not: Bu yazıda verilen ilan sayıları ve maaş bilgileri belirli bir tarihe ait olup zamanla değişiklik gösterebilir. En güncel bilgilere İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.