İŞKUR Kasım ayı açık iş ilanları: İlkokul mezunu olana bile 14000, 15000, 18000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları

İŞKUR üzerinde yayımlanan iş ilanlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Toplamda 132.039 adet ilanla birçok birey için umut ışığı yanıyor. İlanların yoğunluğu, özellikle işçi kadrolarında belirgin bir şekilde hissediliyor.

İŞKUR Üzerindeki Maaşlandırma Politikaları ve Fırsatlar İş ilanlarından elde edilen gelirlere dair genel bir değerlendirme yapacak olursak, firmaların maaş teklifleri arasında büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu teklifler, firmanın genel maaş politikaları, pozisyonun gereksinimleri ve işin doğası gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela, bazı firmalar aynı pozisyona asgari ücret belirlerken, bazıları 14.000-18.000 TL gibi cazip maaş aralıklarıyla iş arayanları cezbetmeye çalışıyor.