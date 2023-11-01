Zabıta, İtfaiye, güvenlik, temizlik görevlisi en az 18.500 TL maaşla.... 1- 30 Kasım İŞKUR onlarca kuruma memur, personel alımı yapıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan son dakika açıklamasına göre, farklı illerde binlerce memur personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan son dakika açıklamasına göre, farklı illerde binlerce memur personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı (10.11.2023)
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı (03.11.2023)
Bolu Gökçesu Belediyesi Memur Alım İlanı (10.11.2023)
Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı (22.11.2023)
Bartın Amasra Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (10.11.2023)
İstanbul Adalar Belediyesi Memur Alım İlanı (24.11.2023)
İstanbul Kartal Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı (03.11.2023)
İzmir Karabağlar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (17.11.2023)
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (10.11.2023)
İstanbul Maltepe Belediyesi Memur Alım İlanı (17.11.2023)
İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (17.11.2023)
İzmir Güzelbahçe Belediyesi Memur Alım İlanı (01.12.2023)
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Memur Alım İlanı (01.12.2023)
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı (17.11.2023)
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (01.12.2023)
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı (01.12.2023)
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Memur Alım İlanı (24.11.2023)
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Personel Alım İlanı (31.10.2023)
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (22.11.2023)
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (30.11.2023)
İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (07.12.2023)
Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (01.12.2023)
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Mütercim Alım İlanı (03.11.2023)
Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alım İlanı (10.11.2023)
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (08.12.2023)
Mersin Mezitli Belediyesi Memur Alım İlanı (30.11.2023)
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (08.12.2023)
Konya Karatay Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı (08.12.2023)
Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Tenmak Denetçisi Alım İlanı (10.11.2023)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (09.11.2023)
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (13.11.2023)
Kırıkkale Delice Belediyesi Memur Alım İlanı (13.12.2023)
Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (13.11.2023)
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı (20.11.2023)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı (13.11.2023)
Bu ilanlar, istihdam fırsatlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli bir kaynaktır. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Başvuru süreci, her ilan için farklılık gösterebilir, bu nedenle ilan detaylarını dikkatlice incelemek önemlidir. Başvuruların son tarihini kaçırmamak için dikkatli bir şekilde ilanları takip etmelisiniz.
Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, sınav ve mülakat aşamalarına katılmak için davet alabilirsiniz. Bu aşamalarda başarılı olmanız, işe alınma şansınızı artırır. İşkur'un profesyonel hizmetleri ve rehberliği, başvuru sürecinizi daha kolay ve etkili hale getirebilir.
İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarına başvurmak oldukça basit bir süreçtir. İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bu ilanlara başvuru yapabilirler. İşte adım adım İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuru yapılacağı:
Adım 1: İŞKUR Resmi İnternet Sitesini Ziyaret Edin
İŞKUR'un resmi internet sitesi olan "www.iskur.gov.tr" adresini tarayıcınıza yazarak siteye giriş yapın.
KAMU MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx