32.306 TL maaşlar İŞKUR bekçi alımı! Yaş şartsız, KPSS’ siz çarşı ve mahalle bekçisi alımı başvuruları başladı

İŞKUR kasım ayı içerisinde bekçi alımlarına başladı. Çarşı ve Mahalle bekçisi pozisyonları için farklı şehirlerdeki alımlar güncellenmeye devam ediyor. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...

Çarşı ve Mahalle bekçisi alım ilanlarına başvurmak isteyenler adaylar için için detaylarda netleşmeye başladı. Kurum, yaş şartsız KPSS'siz en az ilkokul mezunları arasından olan alımlarda başvurularını İŞKUR üzerinden online bir şekilde olacağıda kaydedildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlarda yer alan adaylar için genel şartları taşıması belirtildiği gibi kadar özel şartları da taşıması lazım. İlanların içeriğine göre değişen özel şartlar ise İŞKUR üzerindeki ilanlardan öğrenebilir. Buna göre genel başvuru şartları şu şekilde yer alıyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Adayların en az 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.(Farklı ilanlar için emeklilerin de değerlendirmeye alınabileceği açıklandı.)

- Adayların en az ilkokul mezunu olması.

- Erkek adaylar için ise askerlikle ilişiğinin olmaması.

- Adayların adli sicil kaydının bulunmaması.