1-4 Kasım’da en az ilkokul mezunu 31 bin 497 Temizlik Görevlisi alınacak! İŞKUR 1888 ilanla duyurdu; Fabrika, okul, kliniklere...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), temizlik görevlisi alımları hakkında bir dizi ilanı duyurarak iş arayanlara yeni iş fırsatları sunuyor. Başvuruların başladığı bu alımlarda, ilkokul mezuniyeti en düşük eğitim gerekliliği olarak belirlendi. İşte detaylar...

İŞKUR'DAN 1888 İLAN AÇILDI

İş arayanlar için büyük bir fırsat! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok ilde temizlik görevlisi alımları başlıyor.





Temizlik görevlisi alımı başvuruları artık çok daha kolay. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara büyük bir kolaylık sunuyor. Artık başvurularınızı internet üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak için sadece İŞKUR kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanız yeterli. Ardından "açık iş ilanları" bölümünden size uygun olan temizlik görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunabilirsiniz.