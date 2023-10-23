24-31 Ekim: İŞKUR’dan hastanede çalışmak isteyenlere açıklama! Hasta kayıt ve temizlik personeli alımı başvuru şartları! En az 16.000 TL maaş

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Yayınlanan iş ilanlarına başvurular, İŞKUR e-şube üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak bazı kurumlar, alımlar için yüz yüze görüşme talep edebilir. İlanlar hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR kaydınızı oluşturarak sistemde giriş yapabilirsiniz. İş arayanlar için İŞKUR'un sunduğu iş ilanları, istihdam fırsatları konusunda önemli bir kaynaktır.

İŞKUR iş ilanları, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda istihdam sağlamak için sürekli olarak güncellenmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un web sitesi veya şubeleri aracılığıyla bu iş ilanlarına başvurabilirler. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, adaylar iş görüşmelerine davet edilirler ve işverenlerle tanışabilirler.

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