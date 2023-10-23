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24-31 Ekim: İŞKUR'dan hastanede çalışmak isteyenlere açıklama! Hasta kayıt ve temizlik personeli alımı başvuru şartları! En az 16.000 TL maaş

İŞKUR'un hastanelerde çalışacak personel ilanları, sağlık sektöründe istihdam fırsatları arayanlar için büyük bir olanak sunmaktadır. Bu ilanlar, hastanelerde görev almak isteyen hemşireler, sağlık teknisyenleri, hasta bakıcılar ve diğer sağlık personeli için fırsatlar sunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar için İŞKUR, online başvuru seçenekleri sunmaktadır. İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, İŞKUR'un yerel hizmet merkezlerine de başvuru yapabilirsiniz. Başvuruda bulunan adaylar, sağlık sektöründe çalışma yeteneklerini ve deneyimlerini gösteren bir özgeçmiş sunmalıdırlar.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:54 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:54
24-31 Ekim: İŞKUR’dan hastanede çalışmak isteyenlere açıklama! Hasta kayıt ve temizlik personeli alımı başvuru şartları! En az 16.000 TL maaş

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), yeni iş ilanlarıyla birçok kişiye istihdam fırsatları sunmaya devam ediyor. Daha önce 600 binin üzerinde kişinin istihdamına katkıda bulunan İŞKUR, sunduğu yeni fırsatlarla da dikkat çekiyor. İŞKUR'un yayınladığı iş ilanları arasında hastanelerde çalışmak isteyenler için olanlar da bulunuyor.

İŞKUR, hastanelerde çalışacak personel ilanlarını her geçen gün artırıyor. Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuruların nasıl ve nereden yapılabileceğini araştırmaya başlıyor.

Başvuru Şartları

Hastane kurumlarında yapılacak alımlar, kurum ve kadrolara göre değişen şartlar içerebilir. Ancak genel olarak başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR kaydının bulunması,
  • 18 yaşından büyük olmak,
  • Sağlık sorunlarının hastane ortamında çalışmaya engel olmaması,
  • Sürekli çalışabilecek durumda olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak,
  • Gerektiğinde vardiyalı çalışabilme yeteneği.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına göre hastanelerde birçok farklı kadroda alım yapılacaktır. Bu kadrolardan bazıları hasta kayıt-kabul görevlisi, temizlik görevlisi ve ambulans şoförüdür. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlardan bazıları:

  • Hasta Kayıt-Kabul Görevlisi
  • Temizlik Görevlisi
  • Ambulans Şoförü

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Yayınlanan iş ilanlarına başvurular, İŞKUR e-şube üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak bazı kurumlar, alımlar için yüz yüze görüşme talep edebilir. İlanlar hakkında daha fazla bilgi almak için İŞKUR kaydınızı oluşturarak sistemde giriş yapabilirsiniz. İş arayanlar için İŞKUR'un sunduğu iş ilanları, istihdam fırsatları konusunda önemli bir kaynaktır.

İŞKUR iş ilanları, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda istihdam sağlamak için sürekli olarak güncellenmektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un web sitesi veya şubeleri aracılığıyla bu iş ilanlarına başvurabilirler. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, adaylar iş görüşmelerine davet edilirler ve işverenlerle tanışabilirler.

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Hasta kayıt ve temizlik personeli alımı ilanları

Hasta kayıt ve temizlik personeli alımı

Hasta kayıt ve temizlik personeli alımı

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