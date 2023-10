Vakıfbank KPSS’siz personel alımı başvuru ekranı! VakıfBank 1985 memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadrolar...

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)