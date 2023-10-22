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Vakıfbank KPSS'siz personel alımı başvuru ekranı! VakıfBank 1985 memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadrolar...

VakıfBank memur alımı yapıyor. Buna göre KPSS şartı aranmaksızın toplam 1985 personel alımı yapılacak. Başvurular 12 Ekim'de başladı 1 Kasım'da sona erecek. Alım yapılacak kadrolar arasında Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, BT kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı yer alıyor. Peki VakıfBank memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 15:59 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:03
Vakıfbank KPSS’siz personel alımı başvuru ekranı! VakıfBank 1985 memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadrolar...

Vakıfbank KPSS'siz personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreci 1 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Başvuruların sadece Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. Peki VakıfBank 1985 memur alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte kadrolar ve diğer detaylar...

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank memur alımı başvuruları 17 Ekim - 1 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Sınav ücreti 200 TL olarak belirlendi.

Adaylar Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurarak başvuru ekranından başvurularını online olarak tamamlayacak.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK MEMUR ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

VakıfBank 1.985 memur alımı için sına 2 Aralık 2023 Cumartesi Saat 10.00'da düzenlenecek.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

VakıfBank memur alımı sınavı Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde aynı anda gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır. Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2'de yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2'de yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Memur (Şube)/Memur (Müşteri İletişim Merkezi) ünvanına başvuran adaylar Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer unvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu unvandan farklı bir unvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, BT Kontrolör Yardımcılığı; Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1'de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

b-) Uzman Yardımcılığı için; Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2'de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

c-) Memurluk (Şube)-Memurluk (Müşteri İletişim Merkezi) için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)


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