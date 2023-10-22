İŞKUR iş ilanları için kayıt belgesi nasıl alınır? İŞKUR mesleki eğitim kursu (TYP) nedir?

👉İŞKUR'dan Kaç Kere Faydalanılır?
İŞKUR aracılığı ile iş başvurusunda bulunabilme imkanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için toplamda 3 kez olmak üzere düzenlenmiştir. İşçi alım başvurusu tarihleri arasında her vatandaş, toplamda 3 kez başvuru yapabilir. Yapılan 3 başvuruda da iş bulunamaması durumlarında dördüncü kez iş başvurusu imkanı kişilere sunulmaz.
👉İŞKUR ile Hangi Kamu Kurumlarına Başvuru Yapılabilir?
İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek olan kamu kurumları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Afyonkarahisar Salar Belediyesi Memur Alımı
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletme Genel Müdürliğü Müfettiş Yardımcılığı
• Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alımı
• Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Alımı
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı
• Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Aday Alımı
• Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
• Adıyaman Besni Belediyesi Memur Alımı
• Erzurum Hınıs Belediyesi Zabıta Memuru Alımı
• Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
• TÜİK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
👉İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Nedir?
Mesleki eğitim kursları, herhangi bir mesleği olmayan kişilere İŞKUR tarafından sağlanan meslek sahibi etme kurslarıdır. Bu kurslar, herhangi bir mesleği olmayan kişilerin yanında sahip olduğu meslekte çalışma imkanı bulamayan kişiler tarafından da alınabilir. Bu kursların açılış amacı, işsiz kimselere iş imkanlarının daha kolay sağlanmasıdır. Kursların ne zaman ve hangi alanlarda açılacağı dönemsel olarak işçi açığına göre değişiklik gösterir. İŞKUR mesleki eğitim kurslarına katılmak isteyen kişilerin kursların açıldığı dönemlerde İŞKUR kayıt belgeleri ile beraber müdürlükler üzerinden başvuru yapmaları gereklidir. Bununla beraber kayıt olunmuş kursların başlandıktan sonra tamamlanması da gereklidir.