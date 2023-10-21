Özel Güvenlik sınav sonuçları! 105. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonucu sorgulama! ÖGG sonuç tarihi...

Özel güvenlik sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Belirli aralıklarla yapılan özel güvenlik sınavında en son 105.Temel Eğitim sınavı 21 Ekim'de gerçekleşti. İşte detaylar...
Özel güvenlik sınav sonuçları için araştırmalar hızlandı. Belirli aralıklarla yapılan özel güvenlik sınavında en son 105.Temel Eğitim sınavı 21 Ekim'de gerçekleşti. İşte detaylar...
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 17 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.
ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.