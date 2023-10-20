TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir! 20 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı CANLI kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Bartın, Karabük...

BARTIN
Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.
▶TTK BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
▶BARTIN İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KARABÜK
Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.
▶TTK KARABÜK KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
▶KARABÜK İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN, ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kura çekimi işlemi başlamadığından asıl ve yedek kazananlar henüz belli olmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
TTK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Türkiye Taşkömürü TTK 2 bin işçi alımı isim listesi araştırmaları kuraların ardından araştırılıyor. Nihai asil ve yedek listenin resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Kura ardından sağlık ve arşiv araştırması yapılacak.
Zonguldak ASIL aday listesi için TIKLAYINIZ◀
Zonguldak YEDEK aday listesi için (1501'den itibaren) TIKLAYINIZ◀
Bartın İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ◀
Karabük İş Kurumuna kayıt yaptıran adayların, aday numarası ve isim listesi için TIKLAYINIZ◀