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GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI | 2.000 personel alımı şartları ve kadro dağılımı! Başvuru tarihi duyuruldu...

GİB personel alımı için araştırmalar hızlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı gerçekleşeceğinin duyurulmasıyla birçok kişi GİB personel alımı başvuru şartları için arama motorlarına yöneldi. Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası detaylar merak ediliyor. Peki, GİB gelir uzmanı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 23:34 Güncelleme 20 Ekim 2023, 23:34
GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI | 2.000 personel alımı şartları ve kadro dağılımı! Başvuru tarihi duyuruldu...

GİB personel alımı için araştırmalar hızlandı. En az dört yıllık lisans mezunu olma şartının arandığı GİB gelir uzman yardımcısı alımı büyük ilgi görüyor. İşte tüm detaylar...

GİB 2 BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.


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