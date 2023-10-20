GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI | 2.000 personel alımı şartları ve kadro dağılımı! Başvuru tarihi duyuruldu...

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak, - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.