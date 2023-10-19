Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi? Yaş sınırı kaçtır? Sözleşmeli er şartları nelerdir?

Sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için en az 3 yıl boyunca görev yapmış olmaları gereklidir. Sözleşmeli er olmuş kişiler eğer, 3 yıl çalışmalarının ardından 29 yaşlarını geçmemişlerse, uzman olma hakkına sahip olabilirler. Yaş şartına ek olarak, sözleşmeli erlerin uzman olabilmeleri için diğer şartları da sağlamaları zorunludur. Peki sözleşmeli er şartları nelerdir? Sözleşmeli er 3 yıl sonunda uzman olabilir mi? İşte detayları

👉Sözleşmeli er olabilme koşulları, 2022 yılı için güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Türk vatandaşı ve erkek olmak

• En az ilköğretim mezunu olmak (Sözleşmeli er olmak isteyen kişiler yurt dışında eğitim görmüşlerse, en az ilkokul dengi okullardan mezunu olmuş olmalılardır.)

• Askerliğini er ya da erbaş olarak yapmış olan kişilerin 25 yaşını doldurmamış olmaları

• Geçmişte herhangi bir sebep dolayısıyla Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkisinin kesilmemiş olması

• Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

• Kamu haklarında mahrum edilmemiş olmak