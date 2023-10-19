E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar... İŞKUR profil statüsünün aktive edilebilmesi için öncelikle oluşturulmuş olan İŞKUR profiline girilmesi gereklidir. Buraya girilmesinden sonra, "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsü seçilerek aktif edilme işlemi gerçekleştirilir. İŞKUR profil statüsünün aktif edilmesinden sonra iş arama durumu aktifleşir. Bu sayede iş arayan kişiler iş ilanlarına erişebilirler.

İŞKUR Profil Statüsü Aktif Olmayanlar İş Başvurusunda Neden Bulunamazlar? İŞKUR'da profillerini aktifleştirmemiş olan kişiler, iş sahibi olarak kabul edilirler. Bu nedenle de profilleri pasif halde olduğu süre boyunca herhangi bir şekilde iş arayamazlar. Eğer kişilerin bir işi yoksa ve iş bulmak istiyorlarsa, İŞKUR profillerini aktif hale getirerek kolay ve hızlı bir şekilde iş aramaya başlayabilirler.