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19-31 Ekim İŞKUR'dan duyuru yapıldı! İlkokul mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR'un güvenlik, temizlik ve şoför alımları, iş arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Başvuru şartlarını yerine getiren kişiler, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara başvuruda bulunabilirler. İş arayanlar için bu alımlar, istihdam edilme şansını artırabilir ve kariyerlerine yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunar. İşte en az ilkokul mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 15:08 Güncelleme 18 Ekim 2023, 15:09
19-31 Ekim İŞKUR’dan duyuru yapıldı! İlkokul mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yeni bir duyuruyla birçok kadroda personel ve işçi alımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan ve genel başvuru şartlarını yerine getiren herkesin katılabileceği fırsatlar sunuyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, pek çok kişi iş bulma arayışına girdi. İŞKUR tarafından yapılan açıklamalara göre, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları en fazla ilgi gören pozisyonlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, bu alımlarda hangi şartların arandığını ve nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyorlar.

İlanlarda Hangi Şartlar Aranıyor?

İŞKUR tarafından yayınlanan güvenlik, temizlik ve şoför alımları için şartlar, kurum ve kadroya göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

1. Türk Vatandaşı Olma Şartı

İş başvurusu yapacak kişilerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ancak, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşı olmayanlar da bazı durumlarda başvuru yapabilirler.

2. Emeklilik, Yaşlılık veya Malullük Aylığı Almamış Olma Şartı

Başvuranların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

3. Devlet Memurları Kanunu'nun Şartlarını Taşıma

İşkur alımlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıma gerekliliği bulunmaktadır. Bu şartlar arasında, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak bulunmaktadır.

4. Milli Güvenlik Kurulu Kararına Uyma

Adaylar, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak şartını taşımalıdır.

5. Kamusal Hakları Kullanabilme Yetkisi

Başvuranlar, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmalıdır.

6. Sağlık Sorunlarının Engel Olmaması

Alım yapacak firmalar, personelin görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunları olmamasını ararlar.

İşkur'un Paylaştığı Alım İlanları

İŞKUR tarafından yayınlanan güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför alımları şu şekildedir:

Güvenlik Görevlisi Alımları

Güvenlik görevlisi alım ilanları İŞKUR'un e-şubesinde yayınlandı. Bu ilanlar genellikle, alınacak personelin güvenlik işinde deneyimli olmalarını arar. Ancak, bazı ilanlarda deneyim şartı aranmayabilir. Başvuruları yapmadan önce güvenlik görevlisi alım ilanlarını İŞKUR'un resmi web sitesinden incelemeniz önerilir.

Temizlik Görevlisi Alımları

Temizlik görevlisi alımları da İŞKUR tarafından duyurulmuştur. Bu pozisyonlar için genellikle ilkokul mezunu olmak yeterlidir. Deneyim şartı, işverene göre değişiklik gösterebilir. Temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler, İŞKUR'un resmi web sitesinden ilanları takip edebilirler.

Şoför Alımları

Şoför alımları da İŞKUR'un e-şubesinde yer almaktadır. Bu pozisyonlar için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Deneyim şartı da başvurulan işverene göre değişebilir. İşkur'un resmi web sitesi, şoför alımlarıyla ilgilenenler için güncel ilanları sunmaktadır.

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