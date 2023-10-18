19-31 Ekim İŞKUR’dan duyuru yapıldı! İlkokul mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ), yeni bir duyuruyla birçok kadroda personel ve işçi alımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu alımlar, en az ilkokul mezunu olan ve genel başvuru şartlarını yerine getiren herkesin katılabileceği fırsatlar sunuyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, pek çok kişi iş bulma arayışına girdi. İŞKUR tarafından yapılan açıklamalara göre, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadroları en fazla ilgi gören pozisyonlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, bu alımlarda hangi şartların arandığını ve nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyorlar.

İlanlarda Hangi Şartlar Aranıyor?

İŞKUR tarafından yayınlanan güvenlik, temizlik ve şoför alımları için şartlar, kurum ve kadroya göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

1. Türk Vatandaşı Olma Şartı

İş başvurusu yapacak kişilerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ancak, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk vatandaşı olmayanlar da bazı durumlarda başvuru yapabilirler.