PA son dakika duyurdu: pa.edu.tr! BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soru sınava katılan adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu.
Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soru sınava katılan adaylar tarafından sıkça araştırılır oldu.
BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öncelikle Bekçilik sınavı sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacak.
SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresindne veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.
BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.