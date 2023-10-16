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İŞKUR 25.000 TL maaş: EGM, DSi, MEB, TPAO, TÜBİTAK, belediyelere kamu işçisi alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar

Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilen kamu işçisi alımları, birçok kişi için önemli bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Ancak bu alımlara başvurmadan önce genel başvuru şartlarını ve belirli kadroların gereksinimlerini dikkatle incelemek önemlidir. Başvuru sürecinde gerekli evrakları eksiksiz olarak sunmak ve başvuru süresine dikkat etmek de kritik öneme sahiptir. Peki İŞKUR, EGM, DSi, MEB, TPAO, TÜBİTAK, belediyelere kamu işçisi alımı başvuru şartları nedir?

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 11:03 Güncelleme 16 Ekim 2023, 11:03

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklaması, birçok kişinin iş fırsatlarını yakından takip ettiği bir dönemde geldi. Yapılan açıklamada, bir dizi kamu kurum ve kuruluşunda istihdam edilmek üzere kamu işçisi alımı yapılacağına vurgu yapıldı. Bu alımların hangi kurumlar için geçerli olduğu ve başvuru ayrıntıları ile ilgili ayrıntılar takvim.com.tr tarafından derlendi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Herhangi bir kamuda işçi pozisyonuna başvuruda bulunmayı düşünen adayların, başvuru yapabilmeleri için belirli genel şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartlar, başvuran adayların niteliklerini ve istihdam edilme uygunluklarını belirlemek amacıyla belirlenmiştir. İşte bu şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuruda bulunan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması olmamak: Adayların bu suçlardan mahkum olmamış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak: Adayların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bu tür aylıkları almamış olmaları gerekmektedir.

Engelliler için sağlık kurulu raporu (En az %40) Engelli belgesi: Engelli adayların en az %40 oranında engelli olduklarını gösteren bir sağlık kurulu raporu veya engelli belgesi sunmaları gerekmektedir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen yapmış veya muaf olmak: Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olan erkek adaylar başvuruda bulunabilirler.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak: Adaylar, kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır.

Arşiv araştırması sonucunda görevine yapmasına engel bir hususun bulunmaması: Adayların arşiv araştırması sonucunda, görev yapmalarına engel bir durumun tespit edilmemesi gerekmektedir.

KADROLAR

Türkiye İş Kurumu'nun ilan ettiği kamu işçisi alımları farklı kadroları kapsamaktadır. İşte bu kadrolardan bazıları:

  1. Büro İşçisi
  2. Beden İşçisi (Genel)
  3. Şoför (Yolcu Taşıma)
  4. Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
  5. Greyder Operatörü
  6. Harita Mühendisi
  7. Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
  8. Topoğraf
  9. Aşçı Yardımcısı
  10. Sayaç Okuma Elemanı (Su)
  11. Sıhhi Tesisatçı
  12. Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı)
  13. İdari Büro Görevlisi
  14. Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.
  15. Sekreter
  16. Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü
  17. Kamyon Şoförü
  18. Temizlik Görevlisi
  19. Garson (Servis Elemanı)
  20. Aşçı Yardımcısı
  21. Pide Ustası
  22. Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
  23. Lojistik Meslek Elemanı
  24. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
  25. Denetmen
  26. Sistem İşletmeni
  27. Muhasebe Meslek Elemanı
  28. Büro Memuru (Genel)(Ambarcı (Otomotiv))

Her bir kadro için farklı nitelikler ve beceriler gerekebilir, bu nedenle başvurmadan önce başvurulan kadronun gereksinimlerini ve şartlarını dikkatle incelemek önemlidir.

İş arayanlar için bu tür ilanları takip etmek ve istihdam fırsatlarına başvurmak, yeni bir iş bulma konusunda büyük bir adım olabilir. Unutmayın, iş arama sürecinde dikkatli ve organize bir şekilde hareket etmek her zaman en iyisi olacaktır.

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