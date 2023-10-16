İŞKUR 25.000 TL maaş: EGM, DSi, MEB, TPAO, TÜBİTAK, belediyelere kamu işçisi alımı başvuru şartları belli oldu! İşte kadrolar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan son dakika açıklaması, birçok kişinin iş fırsatlarını yakından takip ettiği bir dönemde geldi. Yapılan açıklamada, bir dizi kamu kurum ve kuruluşunda istihdam edilmek üzere kamu işçisi alımı yapılacağına vurgu yapıldı. Bu alımların hangi kurumlar için geçerli olduğu ve başvuru ayrıntıları ile ilgili ayrıntılar takvim.com.tr tarafından derlendi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Herhangi bir kamuda işçi pozisyonuna başvuruda bulunmayı düşünen adayların, başvuru yapabilmeleri için belirli genel şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartlar, başvuran adayların niteliklerini ve istihdam edilme uygunluklarını belirlemek amacıyla belirlenmiştir. İşte bu şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuruda bulunan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması olmamak: Adayların bu suçlardan mahkum olmamış olmaları gerekmektedir.