PA son dakika duyurdu: pa.edu.tr! BEKÇİLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.