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13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın, Karabük kura sonuçları! TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir!

TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın, Karabük kura sonuçları merak ediliyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından yapılan 2 bin işçi alımı başvuruları sona erdi ve şimdi birçok kişi TTK işçi alımı kura çekimi tarihi ve detayları hakkında araştırma yapmaktadır. TTK işçi alımı kura sonuçları, kura çekiminin ardından bir süre sonra resmi olarak yayımlanır. Bu sonuçlar, başvuranların hangi pozisyonlarda işe alındığını ve kazananların isimlerini içerir. Kura sonuçları, TTK'nın resmi web sitesi veya ilgili resmi kanallar aracılığıyla duyurulur. Sonuçların yayımlanma tarihi de resmi açıklamalarla duyurulur. İşte asıl ve yedek kazananlar listesi, kura çekimi canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 11:36 Güncelleme 14 Ekim 2023, 11:36
13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın, Karabük kura sonuçları! TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir!

TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bartın 400, Karabük 100, Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'de sona erecek. Kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı başvuruları 29 Ekim'de sona ermişti. Şimdi gözler kura çekiminde. İşte asıl ve yedek kazananlar listesi, kura çekimi canlı yayın bilgileri...

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Türkiye Taşkömürü Zonguldak ilinde 1500 işçi, Karabük ilinde 100 işçi ve Bartın'da 400 işçi alımı yapacak. Kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra TTK işçi alımı kura sonuçları ve asıl yedek adaylar belirlenecek.

Zonguldak işçi alımı sonuçlarının 13 Ekim cuma günü erişime açılması bekleniyor.

Bartın'da kura çekimi 20 Ekim cuma günü tamamlanacak ve sonuçlar ardından paylaşılacak.

Benzer şekilde Karabük 100 işçi alımı sonuçlar ise 20 Ekim'den sonra duyurulacak.

ZONGULDAK

Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılacak elektronik kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

ZONGULDAK İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

BARTIN İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK

Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

KARABÜK İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN, ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kura çekimi işlemi başlamadığından asıl ve yedek kazananlar henüz belli olmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.


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