13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı Zonguldak, Bartın, Karabük kura sonuçları! TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir!

TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bartın 400, Karabük 100, Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'de sona erecek. Kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı başvuruları 29 Ekim'de sona ermişti. Şimdi gözler kura çekiminde. İşte asıl ve yedek kazananlar listesi, kura çekimi canlı yayın bilgileri...