İŞKUR 15-31 Ekim: Binlerce temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi, sekreter alımı başladı! İşte başvuru şartları, en az 18000 TL maaş...

İŞKUR üzerinden yapılan personel alımları için başvuruların internet üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde ilan edilen tüm şartlara ve tarihlerine dikkat edilmelidir. Bu alımlar hakkında başvuru bilgileri ve genel şartlar aşağıda yer almaktadır.