İŞKUR 15-31 Ekim: Binlerce temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi, sekreter alımı başladı! İşte başvuru şartları, en az 18000 TL maaş...

İŞKUR üzerinden yapılan personel alımları için başvuruların internet üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde ilan edilen tüm şartlara ve tarihlerine dikkat edilmelidir. Bu alımlar hakkında başvuru bilgileri ve genel şartlar aşağıda yer almaktadır.
Temizlik Görevlisi Ve Güvenlik Görevlisi, Sekreter Alımı Başladı
Kadroların Başvuru Genel Şartları
Güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli, sekreter gibi kadrolarda istihdam etmek üzere yapılacak alımlarda başvuru genel şartları şu şekildedir:
-
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuruda bulunan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
-
18 Yaşından Büyük Olmak: Adaylar, başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük olmalıdır.
-
Sağlık Sorunu Olmamak: Atanacağı görevi yerine getirmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamalıdır.