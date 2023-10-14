15 bin TL maaşla TYP işçisi aranıyor! İŞKUR TYP 1500 personel alımı E-DEVLET BAŞVURU EKRANI! Ankara, Adıyaman, Çanakkale, Şanlıurfa...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmaya yönelik önemli bir adım atarak TYP kapsamında 1500 kişilik personel alımı yapacak. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alım birçok kişinin iş hayatına adım atmalarına olanak sağlayacak. İşte İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuruları...

İŞKUR TYP NEDİR? Türkiye Gençlik Programı, işsiz gençlerin istihdam edilmesini teşvik etmeyi amaçlayan özel bir istihdam programıdır. Gençlere iş deneyimi kazandırmak ve onların kariyer yolculuğuna katkıda bulunmak hedeflenmektedir.