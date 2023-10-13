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TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir! 13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı CANLI kura ne zaman, saat kaçta? Zonguldak...

TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bartın 400, Karabük 100, Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'de sona erecek. Kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı başvuruları 29 Ekim'de sona ermişti. Şimdi gözler kura çekiminde. İşte asıl ve yedek kazananlar listesi, kura çekimi canlı yayın bilgileri...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 14:32 Güncelleme 13 Ekim 2023, 14:32
TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir! 13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı CANLI kura ne zaman, saat kaçta? Zonguldak...

''TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Zonguldak, Bartın, Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları isim listesi ne zaman yayımlanacak? Kura çekimi canlı nasıl izlenir?'' soruları sıkça araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. İşte kura çekimi hakkında bilgiler...

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kapsamında kura çekimi işlemleri Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için farklı tarihlerde düzenlenecek.

Kura çekimi işlemlerine 13 Ekim cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak. İşte il il kura çekimi detayları...

ZONGULDAK

Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılacak elektronik kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

ZONGULDAK İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

BARTIN İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK

Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

KARABÜK İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN, ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kura çekimi işlemi başlamadığından asıl ve yedek kazananlar henüz belli olmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.


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