TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir! 13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı CANLI kura ne zaman, saat kaçta? Zonguldak...

BARTIN Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak. BARTIN İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak. KARABÜK İŞ KURUMUNA KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN, ADAYLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Kura çekimi işlemi başlamadığından asıl ve yedek kazananlar henüz belli olmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.