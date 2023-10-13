TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir! 13 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı CANLI kura ne zaman, saat kaçta? Zonguldak...

''TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Zonguldak, Bartın, Karabük TTK işçi alımı kura sonuçları isim listesi ne zaman yayımlanacak? Kura çekimi canlı nasıl izlenir?'' soruları sıkça araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. İşte kura çekimi hakkında bilgiler...
TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kapsamında kura çekimi işlemleri Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için farklı tarihlerde düzenlenecek.
Kura çekimi işlemlerine 13 Ekim cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak. İşte il il kura çekimi detayları...
ZONGULDAK
Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılacak elektronik kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
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