Hastaneler okkalı maaşla çalışacak personel arıyor! 18 – 57 yaş aralığında herkes başvuru yapabilir; KPSS koşulu yok! İşte başvuru şartları

İstihdam projeleri, işsizlik maaşı hizmeti ve diğer destekleriyle geniş kitleler tarafından yakından izlenen Türkiye İş Kurumu, iş arayanlara yeni haberler sunmaya devam ediyor. Ülke genelinde hizmet veren birçok hastanenin farklı pozisyonlarda yeni personel ihtiyacı olduğunu duyuran kamu kurumu, bu ilanların detaylarını paylaştı.

Türkiye İş Kurumu Hastane Personeli Alımı İlanlarına Başvuru Şartları

Meslek ve şehir bazlı personel alımı ilanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye İş Kurumu, birçok hastanenin personel arayışı içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Başvuru şartlarının hastane ve pozisyonlara göre değişebileceğini belirten kurum, adayların sağlamaları gereken genel şartları aşağıda sıralıyor:

En az lise mezunu olmak,

Hastanelerde kullanılan bilgisayar programlarına hakim olmak,

Hastane işleyişine aşina olmak,

Mesleğin gerektirdiği sağlık sorunlarına engel teşkil etmemek,

En az 22 en fazla 55 yaş arasında olmak,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek,

Önceki işlerinden KHK ile çıkarılmamış olmak,

Hastane yönetiminin belirlediği özel şartları karşılamak.

Türkiye İş Kurumu Hastane Personeli Alımı İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Türkiye İş Kurumu, hastane personeli alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üyeliği oluşturduktan sonra, resmi internet sitesinin ana sayfasında bulunan arama çubuğuna ilgili meslek alanını yazarak ilanlara ulaşabilir. Bu sayede online olarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR üzerinden personel alımına başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İŞKUR Resmi Websitesine Giriş Yapın: İlk adım olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesine gidin. Bu, www.iskur.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz bir web sitesidir. Üyelik Oluşturma veya Giriş Yapma: Eğer daha önce bir İŞKUR hesabı oluşturmadıysanız, önce üye olmanız gerekecektir. Bunun için sitenin ana sayfasında yer alan "İş Arayan Girişi" veya "İşveren Girişi" seçeneklerinden uygun olanını seçin. Eğer zaten bir hesabınız varsa, giriş yaparak devam edebilirsiniz. İş İlanlarını İnceleyin: Giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" veya benzeri bir bölümü bulun ve buradan güncel iş ilanlarını inceleyin. İş ilanları, sektör, pozisyon, şehir gibi kriterlere göre filtrelenerek listelenebilir. Uygun İş İlanını Seçin: İş ilanları arasından size uygun olan pozisyonu seçin. İlanı detaylıca inceleyin ve başvuru şartlarına dikkat edin. Başvuru Yapın: İlan detay sayfasında genellikle "Başvur" veya "Başvuru Yap" gibi bir buton olacaktır. Bu butona tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve gerekli belgeleri doldurmanız istenebilir. Belgeleri Yükleyin: Başvuru formunda istenilen belgeleri (CV, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, diploma gibi) tarayarak veya yükleyerek sisteme ekleyin. Bu belgeler, başvurunuzun değerlendirilmesi için önemlidir. Başvurunuzu Gönderin: Tüm bilgileri eksiksiz doldurduktan ve istenen belgeleri yükledikten sonra başvurunuzu gönder butonuna tıklayarak tamamlayın. Başvurunuzun Durumunu Takip Edin: Başvurunuzun durumunu İŞKUR hesabınızdan takip edebilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilme aşaması, işverenin geri dönüş yapması gibi süreçleri buradan takip edebilirsiniz.

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