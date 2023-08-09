KPSS şartı yok! Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! Ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı alımı başvuru şartları

Pandemi sonrasında sağlık sektöründe en çok personel alımı yapılan alan olmaya devam ediyor. Sağlık mezunları güncel iş ilanlarını yakından takip ederken, hastaneler tarafından yeni ilanlar peş peşe yayınlanıyor. Hastane kadrolarına yönelik yeni personel alımları devam ederken, İŞKUR güncel ilanlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.