PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Memur Haberleri

İŞKUR+MEB’den okullara 60.000 kişilik TYP temizlikçi işçi alımı! 81 ilde 18-50 yaş arasına 11.400 TL maaş!

Bu kapsamda 81 ildeki okullar için temizlik görevlisi alım başvuruları açılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde on binlerce personel ve işçi alımının planlandığını belirtti. İşte alım süreci, başvuru şartları ve detayları sayfamızda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:38 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:38
İŞKUR+MEB’den okullara 60.000 kişilik TYP temizlikçi işçi alımı! 81 ilde 18-50 yaş arasına 11.400 TL maaş!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika duyurularına göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm Türkiye genelinde okullara temizlik personeli alımı yapılacak. Bu kapsamda, 2024 eğitim öğretim yılında okullara temizlik personeli alımı için başvuruların yakında başlayacağını unutmayın. Başvuru şartlarına uygun adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilirler.

Temizlik Personeli Alımı Başvuru Şartları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. İlgili kuruma kayıtlı olmak,
  3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  4. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olmak ve isteğe bağlı sigortalılık dışında aynı Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya bu kapsamda sigortalı sayılmamak,
  5. Emekli veya malul aylığı almamak,
  6. Öğrenci statüsünde olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Hangi İllere Alım Yapılacak?

Temizlik personeli alımları 81 ilde yapılacak. Başvuru yapmak istediğiniz ilin yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.

Başvuru Tarihleri:

Okulların 2023 yılında 11 Eylül'de açılması planlanıyor. Temizlik personeli alımında kazanan adaylar ise 4 Eylül tarihinde göreve başlayacak. Bu bağlamda, başvuruların 21 Ağustos tarihinden itibaren alınması öngörülmektedir.

Temizlik Personeli Alımı Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Başvuru yapacak adayların, belirtilen başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuru tarihlerine ve yönergelerine uygun şekilde başvurularını gerçekleştirmeleri önemlidir. Başvuru sürecindeki herhangi bir eksik veya hata, başvurunun kabul edilmemesine neden olabilir. Bu nedenle, başvuru aşamasında gereken belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde sunmak büyük önem taşımaktadır.

2024 eğitim öğretim yılında okullara temizlik personeli alımı için başvuruların yakında başlayacağını unutmayın. Başvuru şartlarına uygun adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapabilirler. Temizlik görevlisi alımı ile ilgili güncel duyuruları takip etmek ve başvuru sürecini titizlikle tamamlamak, istenilen pozisyona başvuruda bulunmak isteyen adaylar için önemlidir.


SON DAKİKA