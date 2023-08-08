Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, aşçı, şoför, hemşire, hasta danışmanı, çamaşırcı...

İş arayan binlerce vatandaşın ilk adresi olan İŞKUR , hastane kadrosunda çalışacak hasta danışmanları için alım yapılacağını duyurdu. Başvuru detayları ve şartlar haberimizde...

İŞKUR Üzerinden Alım Yapılacak

Hastane kadrolarına yönelik yeni personel alımları devam ederken, İŞKUR güncel ilanlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta içi, hafta sonu, resmi tatil fark etmeksizin güncel iş ilanlarını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, hastane kadrosuna hasta danışmanı alımı yapılacağını belirtti. Bu pozisyon için en az 11.402 TL maaş ile personel alımı yapılacak.