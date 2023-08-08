Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, aşçı, şoför, hemşire, hasta danışmanı, çamaşırcı...

İş arayan binlerce vatandaşın ilk adresi olan İŞKUR, hastane kadrosunda çalışacak hasta danışmanları için alım yapılacağını duyurdu. Başvuru detayları ve şartlar haberimizde...
İş arayan binlerce vatandaşın ilk adresi olan İŞKUR, hastane kadrosunda çalışacak hasta danışmanları için alım yapılacağını duyurdu. Başvuru detayları ve şartlar haberimizde...
Hastane kadrolarına yönelik yeni personel alımları devam ederken, İŞKUR güncel ilanlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta içi, hafta sonu, resmi tatil fark etmeksizin güncel iş ilanlarını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, hastane kadrosuna hasta danışmanı alımı yapılacağını belirtti. Bu pozisyon için en az 11.402 TL maaş ile personel alımı yapılacak.
Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirlenen şartları sağlaması gerekmektedir. Adaylardan istenen genel başvuru şartları şu şekildedir:
Başvuruda bulunacak adaylar için başvuruların online olarak İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtilmektedir. Belirlenen tarihler arasında başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
Sağlık alanında çalışmak isteyenler için bu alımlar yeni bir fırsat sunuyor. İlgili şartları sağlayan adayların başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Pandemi sonrasında sağlık sektöründeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, hastanelerin personel alımlarına devam edeceği düşünülmektedir.
Başvuru şansını kaçırmak istemeyen adayların İŞKUR'un güncel ilanlarını yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Sağlık alanında kariyer yapmak isteyenlere bu fırsatlar umut vadetmektedir.
Hastanelere İşçi Alımı İlanları
Hastanelere İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu için tıklayınız