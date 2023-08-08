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Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, aşçı, şoför, hemşire, hasta danışmanı, çamaşırcı...

Pandemi sonrasında sağlık sektöründe en çok personel alımı yapılan alan olmaya devam ediyor. Sağlık mezunları güncel iş ilanlarını yakından takip ederken, hastaneler tarafından yeni ilanlar peş peşe yayınlanıyor. Hastane kadrolarına yönelik yeni personel alımları devam ederken, İŞKUR güncel ilanlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 15:14 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 15:14
Hastanelere İŞKUR üzerinden en az 11.400 TL maaşla işçi alımı başladı! KPSS şartı yok! Ebe, aşçı, şoför, hemşire, hasta danışmanı, çamaşırcı...

İş arayan binlerce vatandaşın ilk adresi olan İŞKUR, hastane kadrosunda çalışacak hasta danışmanları için alım yapılacağını duyurdu. Başvuru detayları ve şartlar haberimizde...

İŞKUR Üzerinden Alım Yapılacak

Hastane kadrolarına yönelik yeni personel alımları devam ederken, İŞKUR güncel ilanlarıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hafta içi, hafta sonu, resmi tatil fark etmeksizin güncel iş ilanlarını vatandaşlarla buluşturan İŞKUR, hastane kadrosuna hasta danışmanı alımı yapılacağını belirtti. Bu pozisyon için en az 11.402 TL maaş ile personel alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların belirlenen şartları sağlaması gerekmektedir. Adaylardan istenen genel başvuru şartları şu şekildedir:

  • En az ilkokul mezunu olması,
  • Microsoft Office programlarını kullanabilmesi,
  • Etkili iletişim kurabilmesi,
  • Hasta ve hasta yakını psikolojisine önem vermesi,
  • Hizmet sunumunda hasta memnuniyetini gözetmesi,
  • Ekip ruhuna sahip olması,
  • Yoğun çalışma temposuna uyum sağlaması,
  • Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip olması,
  • Kişisel görünüm ve bakıma dikkat etmesi,
  • Vardiyalı çalışma sistemine uygun olması.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvuruda bulunacak adaylar için başvuruların online olarak İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtilmektedir. Belirlenen tarihler arasında başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Sağlık alanında çalışmak isteyenler için bu alımlar yeni bir fırsat sunuyor. İlgili şartları sağlayan adayların başvurularını zamanında yapmaları önemlidir. Pandemi sonrasında sağlık sektöründeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, hastanelerin personel alımlarına devam edeceği düşünülmektedir.

Başvuru şansını kaçırmak istemeyen adayların İŞKUR'un güncel ilanlarını yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Sağlık alanında kariyer yapmak isteyenlere bu fırsatlar umut vadetmektedir.

Hastanelere İşçi Alımı İlanları

Hastanelere İşçi Alımı İlanları

Hastanelere İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu için tıklayınız


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