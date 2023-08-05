Zabıta, itfaiye eri, hizmetli, tahsildar, düz memur: En az 22.500 bin TL maaşla belediye memuru alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Belediyeler, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere KPSS puanı ile kamu personeli alımları yapacak. Başvuru yapacak adayların belirtilen genel şartlara dikkat etmeleri ve ilgili belediyelerin belirlediği tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri önemlidir. Kamu hizmetine katkı sağlamak isteyen adaylar, başvuru süreçlerini takip ederek fırsatları değerlendirebilirler. Detaylı bilgilere resmi ilanlardan ulaşabilirsiniz. Bu alımlarla ilgili detayları ve başvuru şartlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Alım Yapılacak Kadrolar:
Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki kadrolar için değerlendirilecektir:
Düz Memur
Anbar Memuru
Hizmetli
Tekniker
Muhasebeci
Ekonomist
Mühendis
Bilgisayar İşletmeni
Tahsildar
Veznedar
Gassal
Eğitmen
Mimar
Şoför
Zabıta Memuru
Güvenlik Görevlisi
İtfaiye Eri
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Başvuru Genel Şartları:
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan
mahkum olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlgili kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.