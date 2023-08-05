Zabıta, itfaiye eri, hizmetli, tahsildar, düz memur: En az 22.500 bin TL maaşla belediye memuru alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Belediyeler, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere KPSS puanı ile kamu personeli alımları yapacak. Başvuru yapacak adayların belirtilen genel şartlara dikkat etmeleri ve ilgili belediyelerin belirlediği tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri önemlidir. Kamu hizmetine katkı sağlamak isteyen adaylar, başvuru süreçlerini takip ederek fırsatları değerlendirebilirler. Detaylı bilgilere resmi ilanlardan ulaşabilirsiniz. Bu alımlarla ilgili detayları ve başvuru şartlarını aşağıda bulabilirsiniz.